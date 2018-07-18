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18 Temmuz 2018 16:41

KKTC ilk kez EUSA’da temsil ediliyor

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu adına Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) sporcusu Hakan Altuntoprak, Portekiz’deki Avrupa Üniversite Spor Oyunları’na Kürek branşında katılarak bir ilki gerçekleştirdi.

KKTC ilk kez EUSA’da temsil ediliyor

18 Temmuz 2018 16:41


KKTC Üniversite Sporları Federasyonu’nun, Avrupa Üniversite Sporları Birliği’ne (EUSA) üyeliğinin ardından Portekiz’in Coimbra şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Üniversite Spor Oyunları’nda Girne Amerikan Üniversitesi sporcusu Hakan Altuntoprak kürek dalında KKTC’yi temsil ediyor.



400 üniversite, 14 branşta mücadele edecek


Geçtiğimiz gün Avrupa Üniversite Spor Oyunları’nda yapılan görkemli açılış töreni Coimbra Üniversitesi kampüsünde yer aldı. Açılışa Portekiz Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Rebelo de Souza da katıldı. Açılışta tüm katılımcı ülke ve üniversiteler tanıtıldı. KKTC’nin uluslararası bir spor müsabakasında ilk kez EUSA bayrağı altında katılım gösterdiği organizasyonun anonsu yapılırken ilk olarak EUSA, ardından GAÜ çağrılarak, GAÜ sporcusu misafirleri selamladı. Bu olay EUSA tarihinde ilk olması nedeni ile önemli bir an oldu. Oyunlarda Türkiye üniversiteleri arasında KKTC’de yer alırken, yaklaşık 400 üniversiteden 4 bin 500 sporcu oyunlar için 14 branşta mücadele edecek.




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