KKTC ilk kez EUSA’da temsil ediliyor

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu’nun, Avrupa Üniversite Sporları Birliği’ne (EUSA) üyeliğinin ardından Portekiz’in Coimbra şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Üniversite Spor Oyunları’nda Girne Amerikan Üniversitesi sporcusu Hakan Altuntoprak kürek dalında KKTC’yi temsil ediyor.

400 üniversite, 14 branşta mücadele edecek

Geçtiğimiz gün Avrupa Üniversite Spor Oyunları’nda yapılan görkemli açılış töreni Coimbra Üniversitesi kampüsünde yer aldı. Açılışa Portekiz Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Rebelo de Souza da katıldı. Açılışta tüm katılımcı ülke ve üniversiteler tanıtıldı. KKTC’nin uluslararası bir spor müsabakasında ilk kez EUSA bayrağı altında katılım gösterdiği organizasyonun anonsu yapılırken ilk olarak EUSA, ardından GAÜ çağrılarak, GAÜ sporcusu misafirleri selamladı. Bu olay EUSA tarihinde ilk olması nedeni ile önemli bir an oldu. Oyunlarda Türkiye üniversiteleri arasında KKTC’de yer alırken, yaklaşık 400 üniversiteden 4 bin 500 sporcu oyunlar için 14 branşta mücadele edecek.