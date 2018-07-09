KKTC Mimarlık Fakültesi öğrencileri yaz okulu için İstanbul’da un

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Silviya Covarino önderliğinde GAÜ İstanbul yerleşkesinde gerçekleşen yaz okulunda öğrenciler, İstanbul’un çok kültürlü yapısını yerinde inceleme imkanı buldular. Dünyada eşi benzeri bulunmayan ve Avrupa ile Asya kıtaları üzerinde tarihi ve kültürel dokusuyla dikkat çeken camiler, saraylar, parklar, köşkler gibi birçok tarihi yapıyı keşfeden öğrenciler, eğlenceli bir yaz okulu geçiriyor.

“İstanbul’da mimari tasarım üzerine çalışmalar sürdürmekteyiz”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yrd. Doç. Dr. Silviya Covarino, “Girne Amerikan Üniversitesi, öğrencilerine uluslararası ve çok kültürlü bir çevrede farklı ortamlarda ve ülkelerde okumak için fırsatlar sunuyor. Bu yaz döneminde ise Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesinden öğrenciler ile İstanbul’da mimari tasarım üzerine çalışmalar sürdürmekteyiz. Dünya kültür mirası olan İstanbul, Avrupa’nın mega kentlerinden biri olan büyük bir şehir. Kentsel konularda çalışmak için öğrencilere büyük bir şans sunuyor ve gezegenimizin şehirleşmesini anlamak için mükemmel bir kentsel ortam" dedi.