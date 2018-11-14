“KKTC'de Çin Dili ve Edebiyatı olan ilk üniversiteyiz”

Dr. Tutku Akter Gökaşan “Ekonomi ve iş gücünde önde gelen ülkelerden olan Çin ile yakın ilişkiler içerisinde olan KKTC'de Çin Dili ve Edebiyatı bölümünün olmasından gurur duyuyoruz” dedi.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Dr. Tutku Akter Gökaşan, açıklamasında, fakülte bünyesinde Çin Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültür (yeni), Mütercim Tercümanlık, hem Türkçe hem ingilizce Psikoloji olmak üzere toplam 7 adet lisans programı bulunduğunu, söyleyen Akter, Psikoloji ve Türk Dili Edebiyatı bölümlerinde Yüksek lisans ve doktora programlarının mevcut olduğunu söyledi.

Akter, “Disiplinlerarası olan Fakültemize her geçen gün ilgi ve bariz bir şekilde ihtiyaç artmaktadır.Tek çatı altında toplanan bölümlerden de anlaşılabileceği üzere fakültemiz birçok kültürden öğretim üyesi ve öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır” dedi.

Akter: “GAÜ, KKTC'de Çin Dili ve Edebiyatı olan ilk ve tek üniversite”

Akter konuşmasının devamında “KKTC'de Çin Dili Edebiyatı olan ilk ve tek üniversitenin Girne Amerikan Üniversitesi olduğunu söyleyen Akte, Bir dünya devi olan Çin'in ülkemiz dahil birçok büyük ülke ile yakın ilişkisi herkes tarafından bilinmekte. Ekonomi ve iş gücü devi olarak da tanımlayabileceğimiz Çin ile bu denli yakın ilişkiler içerisinde iken elbette Çin diline duyulan ihtiyaç da gün geçtikçe artmaktadır. Bölümümüzde gerek Çin Dili Edebiyatından mezun gerekse de ana dili Çince olan öğretim görevlilerimiz bulunmaktadır. Her geçen yıl ailemiz hem öğretim elemanlarımız hem de öğrencilerimiz bağlamında biraz daha büyümekte ve gelişmektedir” diye konuştu.