Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tarafından düzenlenen “KKTC’de Talasemi Gerçeği Sempozyumu”, yoğun katılımla gerçekleştirildi. GAÜ Rektörü Kutsal Öztürk yaptığı konuşmada, “Talasemi Derneği Başkanı ve Girne Amerikan Üniversitesi birlikteliğinde oluşturulmuş çok yararlı bir sempozyum. Sempozyum sonunda gelecek açısından oluşacak olan yararları göreceksiniz. Sempozyumda yapılan uygulamalarla ilgili çok kıymetli bilgiler paylaşılacaktır. Girne Amerikan Üniversitesi sağlığa oldukça önem vermektedir. Zaten Hemşirelik Yüksek Okulumuz gördüğü ilgiden bunu ispatlamaktadır” dedi.

“Akdeniz Bölgesi’nin önemli bir sorunu”

GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı ise, “Talasemi, Akdeniz anemisi olan ülkelerde önemli bir sorun. Akdeniz Bölgesi’nde yer alan ülkelerin bir sorunu. Kıbrıs’ta tam olarak onun içine düşmüş bir ülke” dedi.

KKTC Talasemi Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, KKTC’de talasemi gerçeğinin olduğunu belirterek, bu gerçekle 4 yıldan fazladır mücadele verildiğini söyledi. Varoğlu, üniversitelerde, tüm kurum ve kuruluşlarda talasemi konusunda farkındalık oluşturulması ve gençlere bu konuda bilgi aktarılmasından oldukça mutlu olduğunu ifade etti.

Uluslararası Talasemi Federasyonu Tıbbi Danışmanı Dr. Micheal Angantiniotis, "2018 yılı için yapılan girişimlerle özellikle Dünya Sağlık Örgütünün ve Avrupa Birliğinin gündeminde hemoglobin hastalıklarının önceliğinin olması hedeflenmektedir. Genelde doktorların hastalığın tedavisi ile ilgilenirken yalnız kaldığı görülmektedir. Kan bağışı konusuna öncelik verilmesi gerekmektedir” dedi.

“Genetik değişimler sonucu ortaya çıkan bir hastalık”

KKTC Talasemi Merkezi İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Dilek Yazman, “Talasemi çok eski bir hastalıktır, 1925’de tanımlanmıştır ve tedavisi olmadığı düşünülmüştür. Talasemi genetik değişimler sonucu genetik olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Dünya nüfusunun büyük bir bölümünü kapsar. Günümüzde göçler nedeniyle de salgınlar devam etmektedir. Biyolojik ve genetik yapısı vardır” dedi.

Sempozyuma GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, KKTC Talasemi Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, Uluslararası Talasemi Federasyonu Tıbbi Danışmanı Dr. Micheal Angantiniotis, KKTC Talasemi Merkezi İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Dr. Dilek Yazman, KKTC Talasemi Merkezi Sorumlu Hekimi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Begüm Sadıkoğlu, İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Dr. Hasan Sav, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Musa Olgu, KKTC Kan Bankası sorumlusu Dr. Suat Keskin, KKTC Talasemi Merkezi Laboratuvar sorumlusu Genetik Uzmanı Mustafa Yazman ile birlikte yaklaşık 650 kişi katıldı.