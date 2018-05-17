“KKTC’de Televizyonculuğun Güncel Değerlendirmesi Semineri

GAÜ İletişim Fakültesi ve Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Seminere; Kanal SİM Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu, STAR Medya Grubu Yönetimi Başkanı Ali Özmen Sefa, Genç Tv Genel Yayın Yönetmeni Nazan Erişkin, Mağusa Haber Ajansı Genel Yönetmeni Metin Ziya Güngör, Kıbrıs Tv ve Kıbrıs FM Genel Müdürü Mustafa Ersenal ile devlet yayıncılığını temsilen BRTK Müdürü Meryem Özkurt katıldı.

Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk; Konuşmasında medyanın özgür olduğunda, çok büyük güç olduğuna inandığını vurgulayarak; "Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, daha özgür bir medyaya sahiptir. Dolayısıyla, bu toplantıda ülkedeki televizyonculuğun güncel sorunlarını değerlendirirken, özellikle basın özgürlüğünün çok önemli olduğunu kişisel kayıtlarımıza bir kez daha alacağız. Bu görüş ve veriler ile, medya organlarımızın özellikle halkın sesi olduğunu daha iyi kavrayacağız” ifadelerini kullandı.

GAÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Remziye Terkan ise; Konukların, sektördeki gerçek hayat deneyimlerini paylaşırken, kullanacakları samimiyet ölçüsünün, özellikle öğrenim durumundaki gençlerde değerli önseziler oluşturacağını belirterek; "yayıncılıkta konuların ele alınışı, işlenişi ve kamuoyuna yapılan paylaşımlar; toplumların da olaylara bakışını ve olayların da akışını hızlıca değiştirebilir. Bu bağlamda; KKTC’ deki televizyonculuk süreci ve yayın politikalarının nasıl işlediği ile ilgili yapılacak değerli yorum ve analizlerin, öğrencilerimizin güncel değerlendirmelerine büyük katkısının olacağı aşikârdır." şeklinde konuştu.

“Radyo ve televizyonculuk, milli değerleri ileriye götürecektir”

Yayın Yüksek Kurulu Üyesi Feyzi Hansel televizyon yayını yapmanın yüksek maliyete haiz olduğunu öne çıkartarak; içeriklerin, finansman ile ilintisinin önemine işaret etti. Hansel;" Radyo ve televizyonculuk, milli değerleri ileriye götürecektir. Televizyonculuğu, arzu ettiğimiz gibi kurumsallaştıramadık ama, gelecek 10 yıl da daha güzel yerlere geleceğiz." dedi.

“Televizyonun mutfağında olan yapımcı bir kuruluşuz“

Seminere, yayın kurum ve kuruluşlarına haber sağlayıcı bir konumda katılan, Mağusa Haber Ajansı (MHA) Genel Yayın Yönetmeni Metin Ziya Güngör de öğrencilerin sorularını yanıtlarken; "KKTC’de kanallara görüntülü haber geçen tek ajansın sahibiyim. Televizyonun mutfağında olan yapımcı bir kuruluşuz. Herhangi bir politika gütmüyoruz. KKTC’ de var olan tek özel haber ajansıyız. Getirileri, yalnızca reklam olan ve devlet katkılı olmayan bir ajans olarak, 10 yıldır çalışmak çok kolay değil. Ajansı ilk açtığımda, yalnız ben çalışıyordum. Ancak, şu zaman diliminde yedi kişilik bir personel sayısına ulaşabildik" dedi.

“Medya kurumları, ne olursa olsun bağımsız ve nötr olmak durumundadır “

Kıbrıs Tv ve Kıbrıs FM Genel Müdürü Mustafa Ersenal: "Medyanın ana görevi olan, halkı bilinçlendirme ve bilgilendirme eylemini gerçekleştirirken; bunu koşulsuz yapmasına bağlıyoruz. Özellikle yayın kalitesi açısından, yeni atılımlara yönelmekteyiz. Medya kurumları, ne olursa olsun bağımsız ve nötr olmak durumundadır. Aksi takdirde, medya kurumu işlevselliğini kaybeder."

“ KKTC‘nin tanınmama durumu, medyayı uluslararası anlamda olumsuz etkilemektedir”

Genç Tv Genel Yayın Yönetmeni Nazan Erişkin: " Meslek; yerel gazeteleri ve yerel televizyon kanallarını takip etmekle ilk adım olarak başlar. KKTC de editöryel özgürlüğüm var. KKTC‘nin tanınmama durumu, medyayı uluslararası anlamda olumsuz etkilemektedir. Artık medya ve televizyon çok farklı yerlere gidiyor. Artık telefonlarınızdan bile yaptığınız canlı yayınlar, sizlerin canlı yayın kuruluşu olduğunu ima edebilir" dedi.

” İçerik üretmek için dünyayı bilmek gerekir”

" Devletten katkı alarak, kamu hizmeti yayıncılığı yapan bir kurumun başındayım. Her şey maddiyata dayanmaz. Kendi kurumuma öz eleştiri de yaparak, konuşuyorum. İçerik üretmek için dünyayı bilmek gerekir ancak artık içerik üretmek zor değil. Türkiye de, KKTC de de montaj çok önemlidir. Özel kanallarımızın işleri daha zordur. Haber bulmada zorluk çekmiyoruz" dedi.

“Sektöre, dıştan bir rekabet var”

STAR Medya Grubu Yönetimi Başkanı Ali Özmen Sefa : "Baştaki sıkıntımız rekabet. Sektöre, dıştan bir rekabet var. Sosyal medya, internet televizyonculuğu, internet gazeteciliği ve benzeri platformlardan gelen bir rekabet var. Esas sektör sıkıntımız, devletin ilgisizliğidir. İç rekabete değil, desteğe ihtiyacımız var. Devletin, Türkiye gibi büyük bir medyaya sahip olmasını istiyorsak, devletin buna destek çıkması gerekir" diyerek sözlerini sonlandırdı.