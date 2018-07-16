KKTC’de üniversite-polis işbirliği

Yakın Doğu Üniversitesi ile KKTC Polis Genel Müdürlüğü arasında eğitim ile bilimsel ve toplumsal fayda odaklı ortak projeler düzenlenmesi konusunda kapsamlı bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokol imza törenine Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Üniversitesi Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, Polis Okulu Müdürü Hüseyin Sağıroğlu ile Polis Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Özlük İşleri Müdürü Mustafa Ceylanlı katıldı. İmzalanan protokol kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi ile Polis Genel Müdürlüğü tarafından eğitim programları verilecek, etkinlikler düzenlenecek, bilimsel ve kültürel alanda toplumsal fayda odaklı ortak projeler yürütülecek.

İmza töreninde konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, üniversiteleri ile Polis Genel Müdürlüğü arasında yıllardır süregelen işbirliğini protokolle taçlandırmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi. Protokolün her iki kurumun bundan sonraki ortak faaliyetlerine yeni bir hız kazandıracağını vurgulayan Doç. Dr. Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak Polis Genel Müdürlüğü ile süregelen bir işbirliğinin, birlikteliğin, beraber çalışmanın protokolsüz de olabileceğini gösterdik. Ancak, bu protokolle işbirliğimizin taçlanacağına, ivme kazanacağına ve katlanarak büyüyeceğine inanıyoruz. Ülkemize, üniversitemize ve polis teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ise, Yakın Doğu Üniversitesi ile uzun süredir hem sağlık hem de eğitim konusunda birlikteliklerinin olduğunu belirterek, bundan sonra iki kurum arasındaki işbirliğinin artarak devam edeceğini söyledi. Yürütülen işbirlikleri kapsamına polislere eğitimler aldırdıklarını, üniversite güvenlik çalışanlarına eğitimler verdiklerini aktaran Manavoğlu, “Yıllardır süregelen işbirliğini benimsedik ve bunu bir protokolle taçlandırarak resmiyete döküyoruz. Her iki kuruma da hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki işbirliğimiz artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.

İmza töreni sonunda Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’na günün anısına koza işinden yapılmış tablo hediye etti.