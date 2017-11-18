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18 Kasım 2017 16:21

KKTC’nin 34’üncü kuruluş yıldönümünde gaziler Denktaş anıtında buluştu

KKTC’nin 34’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla, KKTC İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Yaşam Vadisi’nde bulunan Denktaş Anıtı’na çelenk koydu.

KKTC’nin 34’üncü kuruluş yıldönümünde gaziler Denktaş anıtında buluştu

18 Kasım 2017 16:21

KKTC Başkonsolosu Fahri Yönlüer, "Sonsuza dek payidar kalacak KKTC’nin gelecek kuruluş yıldönümlerini de bu güzel Kıbrıs Anıtı’nda yapmaktan mutluluk duyacağız" dedi.


Kıbrıs Türk Federe Devleti meclisinin kendi kaderini tayin ederek, oy birliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan edişinin 34’üncü yıldönümü dolayısıyla KKTC İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Yaşam Vadisi’nde bulunan Denktaş Anıtı’nda bir tören gerçekleştirdi. Çelenk koyma törenine KKTC Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Avcılar temsilcisi Nurettin Ağaoğlu, gaziler ve konsolosluk yetkililerinin yanı sıra Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.



"Denktaş’ın kutsal emanetine sahip çıkacağız"


Törende konuşan KKTC Başkonsolosu Fahri Yönlüer, "Kıbrıs Türklerinin refahı ve yaşama hakkını ancak Türk Bayrağının gölgesinde bulabileceğine inanan Denktaş, Kıbrıs’ta Türk varlığını arttırmak ve güçlendirmek adına vermiş olduğu mücadele Cumhuriyetimizin temeline konulmuş ilk harçtır. Var oluş mücadelemizin simgesi kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın kutsal emanetine sahip çıkacağız. Sonsuza dek payidar kalacak KKTC’nin gelecek kuruluş yıldönümlerini de bu güzel Kıbrıs Anıtı’nda yapmaktan mutluluk duyacağız" dedi.


Türkiye Muharip Gaziler Derneği Avcılar Temsilcisi Gazi Nurettin Ağaoğlu ise yaptığı konuşmada, "Kıbrıs Türk halkının onurlu bir mücadele sonucunda kendi devlet çatısı altında egemen, bağımsız ve özgür yaşantısının başlangıcı olan KKTC’nin 34. kuruluş yıldönümünü büyük gururla kutluyoruz. Denktaş yenilgilerden zafer çıkartmış bir şahsiyettir. Bizim görevimiz ise bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Dava arkadaşları ile ömrünü Kıbrıs’a adamış Denktaş’a tekrar rahmet diliyorum" ifadelerini kaydetti.




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