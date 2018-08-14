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14 Ağustos 2018 15:47

KKTC’nin ekonomisine katkı

Döviz kurlarında yaşanan yüksek artış ve oynaklığa rağmen, Net Holding, KKTC ekonomisine katkıya devam ediyor.

KKTC’nin ekonomisine katkı

14 Ağustos 2018 15:47


İkinci çeyrek sonuçlarını değerlendiren Genel Koordinatör Hande Tibuk, “Faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelerde öncü ve lider turizm firması olarak gelirlerimizin büyük kısmını döviz olarak elde etmeye devam etmekteyiz” dedi.


Net Holding’in Türkiye, Azerbaycan, KKTC ve Balkan Ülkeleri dahil konsolide FAVÖK rakamı geçen sene 13,7 milyon Amerikan Doları seviyesinde gerçekleşirken, bu sene yüzde 33 tarihi artış göstererek 18,3 milyon Amerikan Doları tutarına ulaştı.


Tibuk, “Faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelerde öncü ve lider turizm firması olarak gelirlerimizin büyük kısmını döviz olarak elde etmeye devam etmekteyiz. KKTC’de lider konumumuzu pekiştiren ek yeni yatırımlarımız ve kapasite artırımlarımız sayesinde sürdürülebilir, kuvvetli organik büyümemiz devam etmektedir. Balkanlarda ise üçüncü sezonuna girdiğimiz bu günlerde yeni açılan Bulgaristan Merit Grand Mosta otelimizin yılın ikinci yarısında karlılığımıza olumlu katkı sağlamasını beklemekteyim” dedi.


Son dönemin popüler sorunlarından olan, şirketlerin döviz pozisyonları ve döviz kurlarında yaşanan yüksek artış ve oynaklığın finansallara kur gideri olarak yansıması konusunda ise Tibuk, “Döviz kurunda, geçen sene ilk yarı ile kıyaslandığında yüzde 30’a varan yükseliş ilk etapta finansman giderlerinde artış göstermesi bu döneme mahsustur. Tüm yıla bakıldığında,her sene olduğu gibi döviz ağırlıklı olan gelirlerimizin yaklaşık yüzde 65’inin yılın ikinci yarısında gerçekleşeceğini hatırlatırım ve kur farkı giderlerinde yaşanan olumsuzluğun bu vesile ile giderileceğini bekliyorum. Net Grubu olarak esas stratejimiz, ülkemiz ile yavru vatanımız KKTC’nin gelişmesine ve milli ekonomiye katkı sağlamaktır” dedi.




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