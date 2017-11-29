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29 Kasım 2017 17:45

KKTC’yi temsilen GAÜ akademisyenleri katıldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi Akademisyenleri Doç.

KKTC’yi temsilen GAÜ akademisyenleri katıldı

29 Kasım 2017 17:45

Dr. Dilber Çağlar ve Yrd. Doç. Dr. Pelin Bayram, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı tarafından organize edilen ve TC Lefkoşa Büyük Elçiliğinin daveti üzerine Ankara’da düzenlenen, 10. dönem "Türk Cumhuriyetleri Eğitim Programı"na, KKTC’yi ve GAÜ’yü temsilen katıldı.


Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı tarafından, Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukları arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmasını amaçlayan, dış ticaret uygulamaları, müteahhitlik ve lojistik sektörleri, ihracata yönelik üretim stratejisi, Türkiye’de yatırım teşvikleri ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları, Türkiye - AB ilişkileri ve serbest ticaret anlaşmaları, dış ticaret analiz yöntemleri ve benzeri konularını kapsayan 10. dönem "Türk Cumhuriyetleri Eğitim Programı” Ankara’da gerçekleşti.



8 farklı ülkeden 16 katılımcı


Programda, KKTC’nin yanında, Moldova, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Tataristan, Bosna Hersek ve Kosova’nın da aralarında bulunduğu 8 farklı ülkeden 16 katılımcı yer aldı. 4 gün süren program dahilinde, ilk gün, Ekonomi Bakanlığının ev sahipliğinde, “Türkiye Ekonomisi ve Dış Ticaret Politikaları”, “Türkiye’nin İhracat Politikasının ve İhracatın Değerlendirilmesi”, “Dış Ticarette Savunma Araçları”, “Türkiye-AB İLişkileri ve Serbest Ticaret Anlaşmaları”, “Serbest Bölgeler, Türk Müteahhitlik Sektörü, Türkiye’nin Yurtdışı Yatırımları”, “Türkiye’de yatırım teşfikleri ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları” ve “Kalite Altyapısı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi” konularında sunumlar gerçekleştirildi. 2.gün, Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde devam eden programda, Dışişleri Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, TİKA ile Kültür ve Turizm Bakanlığına ziyaret gerçekleştirilerek, ilgili kurumlar hakkında sunumlar yapıldı. Diğer günlerde ise, Kültürel Turların yanında, TOBB ile TRT binalarına da ziyaretler gerçekleştirilerek, kurumlar hakkında sunumlar gerçekleştirildi.



GAÜ akademisyenlerine katılım sertifikası


Sunum ve Gezilerin sonunda, diğer katılımcılarla birlikte, GAÜ Akademisyenleri Doç. Dr. Dilber Çağlar ve Yrd. Doç. Dr. Pelin Bayram’a katılım sertifikaları takdim edildi. Eğitim Programı ile ilgili açıklamada bulunan GAÜ Akademisyenleri, Doç. Dr. Dilber Çağlar ve Yrd. Doç. Dr. Pelin Bayram, programın çok verimli geçtiğini belirterek, güçlü Türkiye Ekonomisinin nasıl geliştiği bilgisinin aktarıldığını ifade etti. Çağlar ve Bayram, akraba topluluklarla bir arada gerçekleştirilen programlar dahilinde, yakın dostluklar kurduklarını ve KKTC ve GAÜ hakkında kendilerine bilgi aktardıklarını bildirdi. Bakanlıklar seviyesinde gerçekleştirmiş oldukları ziyaretler dahilinde ise özellikle KKTC ve GAÜ’ye gösterilen ilgi ve alakadan çok memnun kaldıklarını söyleyen Çağlar ve Bayram, GAÜ ve KKTC’yi Ankara’da temsil etmekten dolayı onur duyduklarını vurguladı.




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