Klasik otomobillerden “Yaşasın Cumhuriyet” konvoyu

Türk bayraklarıyla süslenen 95 klasik otomobilin katıldığı “Yaşasın Cumhuriyet” konvoyu vatandaşlara nostaljik anlar yaşattı. Otomobiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken renkli görüntüler oluştu.

Klasik otomobiller, Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yılı dolayısıyla yollara çıktı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen yaklaşık 100 klasik otomobil bir araya gelerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından düzenlenen programa klasik otomobil tutkunları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bağdat Caddesi'ndeki törene katılan klasik otomobiller, buradaki geçişin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yöneldi. “Yaşasın Cumhuriyet” konvoyu oluşturan klasik otomobiller, renkli görüntüler eşliğinde köprüye kadar devam etti. Yol boyunca vatandaşlara nostaljik anlar yaşatan klasik otomobillerden oluşan konvoy geçişi, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe meydanında son buldu.