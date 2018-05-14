Klasikçilerden yaza merhaba

Bir döneme damgasını vurmuş ve eşsiz bir estetiğe sahip rengarenk bu araçlar, yoğun trafikte ve yağışlı havalarda riske girmemek gerekçesiyle, sahiplerince sadece bahar ve yaz aylarının güneşli günlerinde kullanılıyorlar. Günümüz teknolojilerinden çok uzak olmalarına rağmen hala estetik, sürat ve konforlarını bünyelerinde barındırmalarından dolayı yıllara adeta meydan okuyan ve sahiplerinin asla vazgeçemediği ve ailelerinden biri olarak gördükleri, özellikle 1950’li ve 1960’lı yıllara ait Cadillac, Pontiac, Chevrolet, Buick, Plymouth, Ford gibi markaların onlarca nadide örneği, geçmişteki günlerin anılarını tazelercesine bir aradaydılar.Klasik severler, 13 Mayıs Anneler Günü vesilesiyle de anneleriyle birlikte keyifli bir bahar günü geçirmiş oldular. Kış aylarını kapalı mekanlarda araçlarının bakımıyla veya restorasyonuyla geçiren klasik otomobilciler; yaza merhaba organizasyonuyla bir araya geldiler ve araçlarına özlemlerini giderdiler. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri, oluşturdukları klasik otomobil konvoyuyla geçtiğimiz günlerde Çanakkale’ye giderek, Troya, Assos, Gelibolu tarihi yarımadası gibi tarihi önemli noktaları gezmişlerdi.