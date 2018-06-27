Klima ve havuzdan gelen hastalıklara propolis tavsiyesi

Dr. Dilek Boyacıoğlu, propolis kullanılmasını tavsiye etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Bee’o Arı Ürünleri kurucularından Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu yaz aylarında klima ve havuz kullanımı nedeniyle yaşanan hastalıklara karşı propolis kullanılmasını tavsiye etti.

Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu, propolisin arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları, çok güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip doğal bir arı ürünü olduğunu söyledi.

Propolisin antioksidan etkisi ile ilgili konuşan Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu “Propolis, antioksidan etkisi bakımından nar suyu ile karşılaştırdığında, nar suyundan tam 80 kat daha güçlü antioksidan etkiye sahip olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Propolis, arılar tarafından, kovandaki mikropları yok etmek ve kovanın sterilizasyonu için kullanılmaktadır. Propolis kovanda hangi görevi görüyorsa, doğru işlendiği takdirde insan vücudunda da aynı etkileri göstermektedir” dedi.

Propolisin virüs ve bakterileri yok ederek vücudun hastalıklarla savaşmasına yardımcı olduğunu belirten Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu, düzenli tüketildiğinde bağışıklığı güçlendirdiğini, hastalanma sıklığının ve antibiyotik kullanımının azalmasına yardımcı olduğunu da iletti.

“Propolis tüketmek, Yaz-Kış önemli”

Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu, “Çocuklar yaz aylarında da havuz ve klimadan dolayı hastalıklarla karşı karşıya Klima ve havuzdan kaynaklanan enfeksiyon riski, ailelerin tatilini kabusa çevirebiliyor. Bu nedenle doğal bağışıklık güçlendirici desteklerle vücudumuza antioksidan takviyesi yapmalı ve savunma sistemimizi yazın da güçlendirmeliyiz. Burada propolisin önemi büyüktür. Propolis, dünyada bilinen en güçlü antioksidanlar arasındadır. Yapılan pek çok bilimsel çalışmada propolisin bağışıklığı düzenleyici, antibakteriyel, antiviral, antifungal, antitümör, antienflamatuvar etkilerinin olduğu ve bunun bileşiminde yer alan kafeik asit fenetil ester, artepillin C, apigenin, krisin, galangin, pinosembrin kafeik asit gibi fenolik flavonoid bileşenlerden kaynaklandığı ortaya konulmuştur. Propolis, vücutta B ve T lenfositleri aktive ederek antikor üretimini arttırmakta ve böylece doğrudan bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olmaktadır” dedi.

Propolisin damla veya ham bal ile karışım halinde tüketilebildiğini dile getiren Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu, propolis tüketmek isteyenlerin özellikle yerli Anadolu propolisini tercih etmeleri gerektiğini, Anadolu propolisinin doğru özütlendiği takdirde yüksek oranda antioksidan maddeler içerdiğini vurguladı.