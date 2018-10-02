KMD Başkanı Gökyıldırım'dan ciro bazlı kira önerisi

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım dövizdeki kurundaki artış ile birlikte yükselen kira maliyetlerine ilişkin yeni bir çözüm önerisi getirerek, "Ne euro konuşalım, ne dolar konuşalım, ne başka bir şey konuşalım. Ciro bazlı bir kiralama konuşalım. Her sektörün kaldırabileceği bir kira-ciro oranı var" dedi.

KMD tarafından 5'incisi düzenlenen “Perakende Teknolojileri Konferansı”nda perakende ve bilişim sektörlerine yön veren yetkililer bir araya geldi. Bu sene beşincisi düzenlenen konferansın ana konusu teknolojideki büyük dönüşümün sektöre etkileri olarak belirlendi. Perakendenin tüm kategorilerinden profesyoneller ile bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve girişimcilerin katılımcı olduğu konferansta önemli bir network ortamı oluşturuldu. Perakende Teknolojileri Konferansı'nda maliyetlerin kontrolünde ve verimlilik artışında büyük katkı sağlayan teknolojik çözümler, perakende özelindeki örnekleriyle ele alındı.

“Teknoloji perakendecilerin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri”

KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, bu yıl 5'incisini düzenledikleri konferansta konuşulan konulardan birinin teknolojinin sektöre etkisi olduğuna dikkat çekerek, "Teknoloji herkesin ihtiyacı, tüm perakendecilerin ihtiyacı. Aslında perakendecilerin daha çok ihtiyacı çünkü uçtan uca baktığımız zaman bizim her şeyimiz çoklu. Çok mağazamız var, çok personelimiz var, çok müşterimiz var, çok stok noktamız var, çok ürün sayımız var. Bu kadar her şeyin çok olduğu bir dünyada da sizin bunları elle yazarak yönetmeniz mümkün değil. Demek ki hepsinin arkasına akıllı teknolojiler kurmamız gerekiyor, akıllı teknolojiler kullanmamız gerekiyor. Biz geçtiğimiz beş senedir sektörde bu görevi üstlenmeye çalışıyoruz KMD olarak ve KMD'nin bünyesindeki bütün üyelerimizle teknolojik perakendecileri buluşturuyoruz. Teknoloji Perakendecileri buraya geliyorlar ve hem teknolojilerini paylaşıyorlar" diye konuştu.

“Ciro bazlı kira konuşalım”

Gökyıldırım, dövizdeki kur artışının kira maliyetlerini ciddi anlamda yükselttiğini vurgulayarak, "Dövizdeki artıştan dolayı kira maliyetlerinin çok ciddi artması ve artık bunların katlanılamaz boyuta geldiğinden dolayı bir çözüm bulunmasına uğraşıyoruz. Bu konuda çok teşekkür ediyoruz hükümetimiz bir karar aldı. Bütün kontratların Türk Lirasına dönmesi konusunda fakat açık bir ucu var onun hangi kurdan döneceği daha net bir şekilde söylenmediğinden dolayı burada hala tartışma devam ediyor. Sürenin dolmasına 10 gün var umarız bu 10 gün içinde bu netleşir. Bununla birlikte bizim şöyle bir önerimiz var. Ne euro konuşalım ne dolar konuşalım ne başka bir şey konuşalım, ciro bazlı bir kiralama konuşalım. Her sektörün kaldırabileceği bir kira-ciro oranı var. Kimisi cirosunun yüzde ikisini verebilir, kimisi beşini, kimisi onunu verebilir. Bu oran üzerinde anlaşsınlar ve önümüzdeki dönemlerde sürdürülebilir bir kira-ciro oranları olsun perakendecilerin” şeklinde konuştu.

“Kredi kartında taksit sınırı, kayıtlı ekonomiye desteğe sekte vuruyor”

Asgari ücretteki destek ve kredi kartına taksit sınırlandırması hakkında da açıklamalar yapan Yenal Gökyıldırım, “Asgari ücrette bir teşvik vardı geçtiğimiz güne kadar. Bu maalesef sona erdi ama bizim yükümüz sona ermedi. Aksine artan enflasyonla artan kurlarla beraber yükümüz daha da arttı. Bunu tekrar rica ediyoruz devletimizden bu teşvikler devam ettirilsin ki bizim yükümüz biraz hafiflesin biz de istihdama daha fazla yatırım yapmaya çalışalım. Yine enerji maliyetleri çok fazla arttığından dolayı bu da tüketicinin üzerine yüklenmeye başladı. Burada da yine perakendeciler için bir teşvik rica ediyoruz devletimizden. Son zamanlarda kredi kartlarında yapılan bir uygulama değişikliği var. burada da kredi kartına yapılan taksitlendirmelere bir sınırlandırma getirildi. Aslında organize perakendenin kayıtlı ekonomiye olan desteğine birazcık bu sekte vuruyor. Şöyle ki, bu kredi kartına olan taksitle aslında siz tüketimi ortadan kaldırmıyorsunuz, erteleyemiyorsunuz, bu tüketim hala burada. Ona ulaşmak isteyen tüketiciler ne yapacak, gidecek eski yöntemlerle senet ile veresiye ile satın alma yapacak. Senet veya veresiye ile satın alma yaptığınız zaman tahmin edebileceğiniz gibi üzerine çok büyük faizler konulacak. Hem bu ticaretin bir kısmı kayıt dışına çıkacak hem de tüketicinin üzerine büyük yükler binecek” dedi.