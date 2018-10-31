Kobe Bryant, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019'un global elçisi oldu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), eski NBA ve Amerika Milli Takımı'nın efsane basketbolcularından Kobe Bryant'ın FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019'un global elçisi olduğunu açıkladı. Böylelikle Bryant, Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'nın ilk elçisi olan ülkenin en büyük basketbol efsanesi Yao Ming'in ardından açıklanan ikinci elçi oldu.

Çin'deki basketbolseverler tarafından çok sevilen Kobe Bryant, ayrıca 6.84 milyonluk takipçi sayısı ile Çin'de sosyal medyada en çok takip edilen NBA oyuncusu. Global bir elçi olarak Bryant, Dünya Kupası'nın tanıtım aktivitelerine yardımcı olurken, Çin 2019 yolunda düzenlenecek FIBA etkinliklerine de katılacak.

Kobe Bryant: "FIBA beni elçi olarak görev yapmaya davet ettiğinde gurur duydum"

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019'a elçi olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirten Kobe Bryant, "İtalya'da büyürken, Çin'e sürekli gelirdim, burada basketbolun gençlerin olumlu gelişimine yaptığı küresel etkiyi hep takdir ettim. FIBA beni FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019 için elçi olarak görev yapmaya davet ettiğinde gurur duydum. Umarım katılımım, dünyanın en büyük basketbol sahnesinde kendi ülkelerini temsil edecek 32 katılımcı ülkenin oyuncularına ilham verir ve motive eder. Gelecek yıl kupayı kimin alacağını görmek için sabırsızlanıyorum" açıklamasında bulundu.

Horacio Muratore: "Kobe Bryant gibi bir spor efsanesinin aramızda olmasından dolayı heyecanlıyız"

FIBA Başkanı Horacio Muratore ise, “Kobe Bryant kalibresinde bir basketbol ve spor efsanesinin gelecek yılki Basketbol Dünya Kupası hazırlıklarına katılmasından dolayı heyecan ve gurur duyuyoruz. Bu, bizim en önemli organizasyonumuzun etkileyici boyutunu gösteriyor. Hala oynanmakta olan eleme maçlarına olan ilgi zirvede devam ederken, seneye rekor sayıda katılımcı ülke ile Çin'de gerçekleşecek FIBA Basketbol Dünya Kupası gerçekten eşsiz bir etkinlik olacak. Kobe, Amerika'yı dünyanın en büyük organizasyonlarında gururla temsil etti ve en yüksek başarılara imza attı. Bu nedenle, bu organizasyonda bu rolde yer alması çok uyumlu oldu" şeklinde konuştu.

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019 öncesinde etkinlikler devam edecek

Bryant'ın global elçi olarak ilan edilmesi, Dünya Kupası öncesinde gerçekleşecek etkileyici etkinlikler arasında en son duyurulan oldu. Daha önce; ilk elçi olarak Yao Ming ile organizasyonun logosu ve maskotu duyurulmuş; Dünya Kupası Elemeleri'nde Çin'e katılacak 31 takımın belirlenmesi için elemelere başlanmış; ve organizasyona 100 gün kala Çin'de turnuvaya ev sahipliği yapacak sekiz şehire Tissot'un geri sayım saatleri yerleştirilmişti.

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019'un, 31 Ağustos'ta başlamasından önce, Kupa Turu ve 16 Mart'ta Shenzhen'de gerçekleşecek kura çekimi de dahil olmak üzere daha fazla etkinlik ve önemli olay gerçekleşecek.