Bakan Albayrak, doların her geçen güvenilirliğini kaybettiğini belirterek TL’ye güvenen yatırımcının daha fazla destekleneceğini söyledi. Ticaret Bakanı Pekcan ise stokçulardan bahsederek piyasanın bozulmasını önleyen tedbirler almaya devam edileceğinin altını çizdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ‘Birlikte Kazanacağız: KOBİ’lere Destek Kredisi’ imza ve tanıtım toplantısına katıldı. Dolmabahçe Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, DEİK Başkanı Nail Olpak, TİM Başkanı İsmail Gülle, banka genel müdürleri yanı sıra çok sayıda reel sektör temsilcileri de yer aldı.

“Güçlü bir birliktelik fotoğrafı sunuyoruz”

Toplantıda önemli mesajlar veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Temmuz ayında başlayan Ağustos’ta zirveye çıkan ekonomik saldırılar karşısında ‘Sonunda kazanacağız’ dedik. Bu mücadeleye tüm kurum, kuruluşlarımız, reel sektörümüz, bankalarımız bütün bu saydığım paydaşlardan en önemlisi milletimizin destek vermesiyle bugün dünyaya güçlü bir birliktelik fotoğrafı sunuyoruz. Ülkemize karşı başlatılan girişimin farkındayız. Bugün itibariyle bu sınamadan çok daha güçlü şekilde çıkmak için Türkiye olarak kenetleniyoruz. Rasyonel politika ve stratejilerle ortak akıl ve sağduyu ile elimizi taşın altına koyarak Türkiye’yi çok daha güçlü bir ekonomiye kavuşturmanın arzusu içerisindeyiz. Zayıflıklarımızın da güçlü yanlarımızın da farkındayız. Atmamız gereken adımları çok iyi biliyoruz”dedi.

Ekonomide büyük bir değişim sürecini başlattıklarını anımsatan Bakan Albayrak, “Yeni ekonomi yaklaşımıyla birlikte bu değişimi 5 yıllık süreçte çok net göreceğiz. Hiç olmadığı kadar güçlü bir mali politikasıyla ilgili adımları atmaya başladık. Etkin mali politikalarla enflasyonla mücadeleyi önceleyeceğimizi belirttik. Kamuda başlattığımız tasarruf sürecini çok daha güçlü ve etkin bir şekilde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Çok güzel bir yılsonu bilançosu bekliyoruz”

Bakan Albayrak, “Tasarruf rakamları, gelir artırıcı tedbirler ve mali ve bütçe disiplini anlamında birilerinin söylediğinin aksine çok güzel bir yılsonu bilançosu bekliyoruz. Aldığımız ilk rakamlar ve tasarruflarla bunun ilk sinyalleri geliyor” diye konuştu.

Kazanmak için topyekün aynı hedefler etrafında kenetlenmekten bahsettiklerini dile getiren Albayrak, “Samimiyetle şunu ifade etmek istiyorum; çok ama çok kararlı bir irade var. Atacağımız adımları ve alacağımız kararları OVP’de de göreceksiniz. Ekonominin tüm alanlarında temel hedefler paydaşların sorumluluğunda olacak. Kazanmak için topyekün aynı hedefler etrafında kenetlenmekten bahsediyoruz” ded.

“Sürekli teyakkuzda olmamız gereken bir süreçte olduğumuzu bilmemiz gerekiyor”

Bu süreçte sürekli teyakkuzda olunması gerektiğini vurgulayan Bakan Albayrak, “Ekonomimiz için ortaya koyduğumuz hedeflere odaklanırken sürekli teyakkuzda olmamız gereken bir süreçte olduğumuzu bilmemiz gerekiyor.Dün Türkiye’de resmi tatildi,piyasalar kapalı mı,Londra uyumuyor. Londra uyumuyorsa dün biz de uyumadık. 7-24 sahadayız. Yaşanan her gelişmede ekonomide dalgalanmalar olmaması için güçlü refleksler oluşturmak zorundayız. Orta ve uzun vadeli aksiyon planlarını hayata geçirmek zorundayız” şeklinde konuştu.

Türk bankalarının yollarına emin adımlarla devam etiğinin altını çizen Bakan Albayrak, “BDDK üzerinde kurumlarımız üzerinde çok daha hızlı refleksler geliştirmek için adımlarımızı atıyoruz. Çok sağlam bir bankacılılık sektörüne sahip olmamız bu süreçte en güçlü yanımız olduğunu biliyoruz. Bizim bildiğimiz kadar birileri de bunları biliyor. Bundan dolayı kur ataklarının hemen ardından rating şirketleri devreye girdi. Bankalarımız için karamsar bir hava oluşturmak için büyük bir gayrete girdiler. Bugün Türk bankaları sermaye yeterliliğiyle bilançolarıyla Avrupa ve dünyadakilerden daha güçlü durumda. Bu durum ortadayken çok net bankalarımızı hedef almaya çalışıyorlar. Bankalarımız yollarına emin adımlarla devam ediyor” dedi.

“Dolar güvenilirliğini kaybediyor”

Doların güvenilirliğini her geçen gün daha da yitirmeye başladığını kaydeden Albayrak, “Gittiğimiz tüm ülkelerde bu düşünce aynı. Artık ülkeler bu duruma karşı gümrük ve ticari iş birliği noktasında yeni işlere girdiler. Doğrudan saldırılara karşı TL’yi sonuna kadar güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Bu hususlardan bir tanesinin bugün devreye alındığını söyleyen Albayrak şunları belirtti: “Dolar ve TL mevduat hesaplarının stopaj oranlarını yeniden düzenliyoruz. TL cinsinden mevduat faizlerinde 6 aya kadar olan hesaplarda bin baz puan, bir yıla kadar olan hesaplarda 900 baz puan, bir yıldan uzun vadeli olanlarda da yine bin baz puanlık indirime gidiyoruz. Aynı benzer düşüş katılım bankaları katılım hesaplarından da gerçekleştirilecek.

TL’nin gücünün artırmak için aksiyon adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. TL’ye güvenen yatırımcıyı daha da fazla destekleyeceğiz ve teşvik edeceğiz. 2019 yılı daha güçlü ve kararlı politikalarla önemli değişimlerin yaşandığı bir yıl olacak. Bahsettiğim gibi, bu kısa, orta ve uzun vadeli hedefler noktasında tüm kurumlarımız ortaya çıkan resim üzerinde çok aktif politikalarla piyasaya müdahale edecek.”

Ticaret Bakanı Pekcan: “Bu kredinin olumlu sonuçlarını en kısa sürede alacağız”

Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise”Doğru zamanda doğru adımların atılmasına vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Ekonomimizin bel kemiği KOBİ’lerimize destek olan bu kredi başarılı olmak isteyen çok yeni fikirleri olan girişimcilerimizi için de bir fırsat olacaktır. Eminim bu kredinin olumlu sonuçlarını en kısa sürede alacağız. Serbest piyasa ekonomisinde her zaman dalgalanmalar olacaktır bu gayet doğal. Ancak ülkemiz Avrupa’da en dinamik ekonomiye sahip ülke konumundadır. Spekülatörler ne yaparlarsa yapsınlar biz bu dayanışma ruhu içinde büyümeye, istihdam oluşturmaya ve ihracata devam edeceğiz” dedi.

“Hızla tespit edip yaptırımlar yapacağız”

Bakan Pekcan, son günlerde artan stokçuluk faaliyetlerinin önünün kesileceğini vurgulayarak, “Ülke olarak Avrupa’nın en dinamik nüfusuna sahibiz. Ancak son dönemde bu dayanışma ruhunun dışında finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz ve talep dengesi ile uyuşmayan fiyat artışlarına gidildiği, stok seviyelerinde artışta bulunulduğu, stokçuluk yağıldığı dikkati çekmektedir.Bu konuda gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz ve piyasanın bozulmasını önleyen tedbirler almaya devam edeceğiz. Bu kapsamda bugün Resmi Gazete’de Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde ufak bir değişiklik yaptık. Girdi maliyeti ile döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen etkileniyormuş gibi fiyat artışı yapan bu doğrultuda hareket eden uygulamaları aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına dahil ettik. Hızla tespit edip yaptırımlar yapacağız” diye konuştu.

KOBİ destek kredisi

KOBİ destek kredisinde başvurular Pazartesi gününden itibaren çalıştıkları banka şubesinden alınacak. KOBİ Destek Kredisi faizi aylık yüzde 1.85, yıllık yüzde 22 olacak. Bir KOBİ azami 200 bin lira kredi kullanabilecek ve kredi 6 ay ana para ödemesiz, sonrasında 12 eşit taksitli toplam 18 ay olacak. Kredinin yüzde 85’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak.