“Koenzim Q10 ve Omega 3, yaşlanmaya karşı etkili oluyor”

Aksuvital Ar-Ge Merkezinden Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, Koenzim Q10 ile Omega 3’ün bir araya geldiği zaman, vücudu doğal bir şekilde koruduğunu ve yaşlanma etkilerini en aza indirdiğini belirtti. Yıldırım, antioksidan kaynağı olduğunu belirttiği Koenzim Q10’un Omega 3 ile birlikte yaşlanmaya karşı etkili olduğunu söyledi.

Koenzim Q10’un, kardiyovasküler hastalıklara karşı vücudu koruduğunu söyleyen Yıldırım, “Omega 3 yaşlanma etkilerine karşı güçlü bir savaşçıdır. Vücut fonksiyolarının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için gerekli bir destekleyicidir. Yaşlanma etkileri arasında karşılaşılan kalp damar rahatsızlıkları, zayıf hafıza fonksiyonları ve aktivite enerjisi düşüklüğü gibi rahatsızlıklar, hücre yıpranmalarından ortaya çıkar. Bu etkiler bilinenin aksine gençlik dönemlerinde ortaya çıkmaya başlar. Koenzim Q10, etkileri yeni bilinen güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Hücrenin deforme olmasına neden olan oksitleyici radikallere karşı doğal destek elemanı olarak çalışır. Kardiyovasküler hastalıklara karşı vücudu korur ve cilt gibi vücudun hassas yüzeylerinin bozulmasını engeller. Koenzim Q10, balık (uskumru ve sardalye), kalp, karaciğer, böbrek, sığır eti, kümes hayvanları ve soya yağı, yer fıstığı, susam tohumu, yağlı tohumlar, mantar, ıspanak, brokoli, karnabahar gibi besinlerde bulunur” dedi.

Omega 3 çoklu doymamış yağ asitlerinin, vücut tarafından sentezlenemeyen ancak vücudun fonksiyonlarının sağlıklı şekilde devam edebilmesi için gerekli bir genel sağlık destekleyicisi olduğunu vurgulayan Yıldırım şunları kaydetti: “Omega3, yaşlanma etkilerine karşı güçlü bir savaşçıdır. Kalp damar dostu ve cilt yenileyici özelliği vardır. Koenzim Q10 ile Omega 3 bir araya geldiği zaman, vücudu doğal bir şekilde korur ve yaşlanma etkilerini en aza indirir. Ayrıca yaşlılıkta sık karşılaşılan beyin fonksiyonlarının azalmasıyla ortaya çıkan unutkanlığa karşı da etkilidir. Yaşlanma sürecine dinç, dinamik ve sağlıklı girme adına Omega 3 ve Koenzim Q10 bileşimi, doğal destekçi konumunda olacaktır”.