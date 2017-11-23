Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 09:57

Kök hücrenin matematiğini çözecekler

Gebze Teknik Üniversitesi’nde bulunan bilim insanları vücudun yapı taşı olarak büyük önem taşıyan kök hücrelerin matematiğini çözeceklerTürkiye’de ve dünyada yapılan kök hücre araştırmalarına önemli çıktılar kazandırmayı amaçlayan ‘Uyarılmış Kök Hücrelerin Oluşum ve Başkalaşım Süreçlerinin Sistem Biyolojisi ve Biyomühendislik Yaklaşımlarıyla Modellenerek Geliştirilmesi’ projesi Gebze Teknik Üniversitesi’nde hayata geçti.

Kök hücrenin matematiğini çözecekler

23 Kasım 2017 09:57

Gebze Teknik Üniversitesi’nde bulunan bilim insanları vücudun yapı taşı olarak büyük önem taşıyan kök hücrelerin matematiğini çözecekler


Türkiye’de ve dünyada yapılan kök hücre araştırmalarına önemli çıktılar kazandırmayı amaçlayan ‘Uyarılmış Kök Hücrelerin Oluşum ve Başkalaşım Süreçlerinin Sistem Biyolojisi ve Biyomühendislik Yaklaşımlarıyla Modellenerek Geliştirilmesi’ projesi Gebze Teknik Üniversitesi’nde hayata geçti. Üniversite açıklamasına göre TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında desteklenen proje ile kök hücrelerinin başkalaşım süreçlerinin matematiksel olarak modellenmesini hedefleyen GTÜ Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Pınar Pir ve ekibi kök hücrelerin tıbbi kullanımına yönelik stratejiler belirleyecekler.


“Kan, börek, deri hücresi yapılabiliyor”


Kök hücrelerin başkalaşım süreçlerini matematiksel olarak inceleyecek olan Yrd. Doç. Dr. Pınar Pir projeleri için “Vücutta yaştan dolayı işlevini kaybeden ya da genetik olarak problemli dokuları tamir edecek teknolojiye çok yakınız. Şu an kısmen kullanılan bu teknolojilerin çok küçük bir kısmı başarıya ulaşmış durumda. Biz bu çalışmalara matematiksel bir çerçeveden bakarak destek sunacağız” ifadelerini kullandı.


Kök hücrelerin işlevi ve vücut için öneminden söz eden Pir, “Gelişmekte olan bir organizmada kök hücreler vücut hücrelerine doğru başkalaşır. Önce tek bir hücreden embriyo oluşuyor, ardından yavaş yavaş beyin ve karaciğer gibi tüm diğer organlar oluşuyor. Öte yandan, yeni teknolojilerle derinizden alınan bir hücre ile tekrar kök hücre oluşturulabiliyor. Bu kök hücre ise tekrar başkalaştırılarak ait olduğu kişi için kan hücresi, börek, deri hücresi yapılabiliyor” dedi.


“Daha hızlı nöron oluşturulabilir”


Genetik hastalıklarda bile kök hücrelerin onarılabildiğini belirten Pir, “Sağlıklı hale gelmiş kök hücreler ihtiyaç duyulan doku hücrelerine başkalaştırılabiliyor. Ancak bu dönüşüm haftalar sürebiliyor ve başarı oranı düşük oluyor. Eğer bu süreçleri matematiksel olarak ifade edebilirsek değişik şartlar altında süreçlerin başarısı konusunda tahminlerde bulunabiliriz. Başkalaşımı başarısız kılan herhangi bir aksaklığın hangi noktadan kaynaklandığını ve o aksaklığı nasıl düzeltebileceğimizi tahmin edebiliriz. Kök hücrelerin başkalaşımlarını matematiksel olarak çalışmamızın nedeni tıbbi kullanım amacıyla bu çalışmaları yapan diğer araştırmacılara yardımcı olmak. Örneğin daha hızlı nöron hücresi oluşturmak için stratejiler önermek istiyoruz. Böylece ciddi hastalıklarda daha hızlı iyileşme süreci sağlanabilecek” şeklinde konuştu.


Kök hücre başkalaşım süreçlerinin daha etkin, daha hızlı, hedefe yönelik bir şekilde tasarlanması, matematiksel ön görülerle tıbbi ve laboratuvar ortamında yapılan araştırmalarda yaşanan olumsuzluklarının ortadan kaldırılması gibi amaçlara yönelik olan proje, 3 yıl devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
15
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Perşembe
    Hafif Yağmurlu
    15°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç