Emrah Çinik, kol derisi sarkmalarına dikkat çekti. Çinik konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Bilinenin aksine, lazer teknolojisi yalnızca istenmeyen tüylerden kurtulmak için kullanılmaz. Vücudun pek çok noktasında bölgesel incelme, sıkılaşma veya selülitlerden kurtulma konusunda da lazer teknolojisinden yardım alınır” dedi.

Egzersiz yapmama, büyük oranda ve hızlı kilo değişimleri ve ilerleyen yaş, bazı bölgelerde sarkma ortaya çıkmasına neden olabildiğini dile getiren Çinik Estetik Merkezinden Emrah Çinik, “Kol bölgesi de sarkma oluşan bölgelerden biri olarak bilinmektedir. Karın, popo ve bacak gibi bölgelerin aksine, kol bölgesinde sporla sıkılaşma sağlama çok daha zor olduğundan, bu bölgede oluşan sarkmalardan kurtulmak için profesyonel desteğe başvurmak gerekli olabilir. Bu noktada kliniğimizde sunulan lazer teknolojileri size kol derinizdeki istenmeyen sarkmalardan kurtulmak için yardımcı olabilmektedir” diye konuştu.

Yılın her zamanında uygulanabilen bu tedavide uygulanacak yöntem ve seans sıklıkları hastadan hastaya değişiklik gösterdiğini ifade eden Emrah Çinik, “Ancak ten rengi, yaş, vücut tipi gibi etkenler tedavi için önemli değildir, bu tedavi hemen herkese uygulanabilir. Tedavi sonrasında problemli bölgedeki sarkmış deri toparlanır ve daha sıkı ve genç görünümlü kollara sahip olursunuz. Üstelik lazer tedavileri sonrası ciltte herhangi bir iz veya leke kalmamaktadır ve bu tedaviler son derece acısız ve hızlıdır.” dedi.