Kolay İK, yurt dışına açılmanın ilk adımını attı

İnsan kaynakları çalışanlarına kolaylıklar dünyasının kapısını aralayan şirket, ilk aşamada kullanıcılarının Türkçe dışındaki dillerde de kendilerini rahat hissetmelerini sağlarken, yakın dönemde 3 yeni ülkede faaliyete geçmeyi hedefliyor.

Yakın dönemde Türkiye’nin dışındaki 3 pilot ülkede faaliyet göstermeyi hedefleyen Kolay İK, Türkiye’deki çok uluslu şirketlerde çalışanların hayatını kolaylaştırmak ve sistemi kullanırken kendilerini rahat hissetmelerini sağlamak hedefiyle, ikinci dil seçeceği olarak İngilizce’yi uygulamasına taşıdı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eylül ayından itibaren kolayik.com adresinden sisteme giriş yapanlar, tüm uygulamaları İngilizce olarak da kullanabiliyor. Türkiye’deki şirketlerin personel yönetimi alanında hayatını kolaylaştıran çözümler sunan şirket, yeni dil seçeneğiyle yurt dışı hedeflerinin de ilk adımını attı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye’nin ilk bulut tabanlı personel yönetim yazılımı Kolay İK’nın Kurucu Ortağı Efecan Erdur, “2014’te temellerini attığımız Kolay İK, sektörünün en verimli ve ulaşılabilir personel yönetim aracı olma vizyonu doğrultusuda hızla büyüyor. Şu anda Kolay İK’ya haftada en az bir kez giriş yapan kullanıcı sayısı 160 bini aştı. Sisteme kayıtlı 14 binden fazla şirket ve 180 binin üzerinde çalışan bulunuyor. Öncelikli planlarımız arasında Türkiye’de büyümek ve daha fazla şirkete hizmet vermek yer alıyor. Ancak gerek yurt içindeki çok uluslu firmalardan aldığımız taleplerdeki hızlı artış, gerekse yurt dışı pazarların büyüklüğü, atılacak adımlarda daha hızlı olmamızı sağladı. Bu doğrultuda Eylül ayı itibarıyla ikinci dil seçeceği olarak İngilizce’yi kullanıcılarımızın hizmetine sunduk. Öncelikli hedefimiz, birlikte çalıştığımız Nike, Penti, Decathlon gibi ülkemizdeki küresel müşterilerimizin çok uluslu çalışanlarının da sistemi rahatça kullanabilmesini sağlamak. Takibinde ise Kolay İK’yı dünyanın farklı bölgelerinden belirlediğimiz 3 pilot ülkede peyder pey hayata geçirmek” dedi.

İK ve personel yönetiminin her ülkeye göre farklılık gösterdiğini, yerelleştirilmesi gereken birçok unsuru barındırdığını belirten Efecan Erdur, "Farklı ülkelerin süreçlerini izliyor, uluslararası danışmanlık firmalarıyla birlikte raporlar hazırlıyoruz. Türkiye’nin dışında 3 ülkede daha İK çalışanlarına kolaylıklar dünyasının kapılarını aralamak istiyoruz. Bu doğrultuda hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.