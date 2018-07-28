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28 Temmuz 2018 11:20

Kolombiya’da Türk ürünlerine yoğun ilgi

Kolombiya başta olmak üzere Latin Amerika ülkeleri, Türk ürünü ev ve mutfak eşyalarına yoğun ilgi gösteriyor.

Kolombiya’da Türk ürünlerine yoğun ilgi

28 Temmuz 2018 11:20


Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Kolombiya bata olmak üzere Latin Amerika ülkelerinde ev ve mutfak eşyaları pazarını genişletmek istiyor.


Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, “Hedefimiz, Kolombiya, Meksika, Peru, Dominik, Ekvator, Paraguay, Şili, Brezilya, Uruguay, Guatemala ve Kosta Rika pazarları için yeni iş bağlantıları kurarak, ev ve mutfak eşyaları sektörünün Latin Amerika’ya olan ihracatını arttırmak. 2017’de yüzde 8’lik büyüme kaydeden ev ve mutfak eşyaları sanayicileri olarak hedef büyüttük. Bu yıl en az geçen yıl kadar büyüme hedefledik ve bu doğrultuda yönetim kurulu üyelerimiz ile beraber, dernek olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.


Bakanlığın teşviklerinin kendileri için oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Önder, "Doğru proje ile bakanlık desteği alınabiliyor. Her konuda destek görüyoruz" görüşünde bulundu.


Önder, şunları kaydetti: "Sektör olarak ilk 6 ayda 1.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yıla oranla yüzde 9’luk bir artış yaşandı. Sektör ihracatının yüzde 55’ini AB ülkeleri oluşturuyor. Kolombiya, Latin Amerika’daki üçüncü kalabalık ülke ve en güvenli nokta. 24 firmamızla buraya geldik. 13 ülkeden 71 satın almacı ikili iş görüşmemize katıldı. Kolombiya’da üçüncü organizasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Meksika’dan süpermarket zinciri olan bir firma geldi. Çelik tencereci de alüminyumcu da burada yer alıyor."


Türkiye’nin Kolombiya’dan toplam ithalatının 1.4 milyar dolar olduğunu söyleyen Önder, bunun yüzde 99’unun kömür ve petrol türevleri olduğu bilgisini paylaştı. Yaptığımız ihracatın ise 240 milyon dolar olduğunu aktaran Önder, yüzde 25’inin demir-çelik olduğunu ifade etti. Mutfak ve ev eşyaları sektöründe Kolombiya’nın toplam ithalatının 234 milyon dolar olduğunu belirten Önder, "Bunun yüzde 62’sini Çin’den alıyorlar. Geçen yıl bizim yaptığımız ihracat 1.8 milyon dolar ve payımız yüzde 0.77. Yani, yüzde 1 bile değil. 2013 yılına göre iki kat artış var ama yeterli değil. Amacımız öncelikle ihracatımızı artırmak. Orta vadede Kolombiya pazarında kalıcı bir pazar payına ulaşmak istiyoruz" dedi.


Türkiye’nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk Çil, EVSİD’in, yüz akı bir etkinlik gerçekleştirdiğini belirterek, "Aradığımız nitelikli temsil EVSİD tarafından gerçekleştirildi. Latin Amerika’ya açılımımızda ekonomik boyut büyük önem taşıyor. Bu yüzden çok sevinçliyim" diye konuştu.




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