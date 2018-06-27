Kolombiyalı kokain kuryesi Atatürk Havalimanı’nda yakalandı

Kolombiyalı uyuşturucu kuryesinin tutuklandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Haziran Perşembe günü Atatürk Havalimanı’nda Kolombiya’nın Bogota şehrinden İstanbul’a gelen J.A.R. (54) isimli yolcuyu şüphe üzerine durdurarak risk analiz odasında üst ve bagaj araması yaptı.

Kolombiyalı yolcunun üst aramasında suç unsuruna rastlanmazken, polisin valizde yaptığı aramada kahve paketlerine ve bagajın sırt kısmındaki astara zulalanmış poşetler içinde 12 kilo 306 gram kokain ortaya çıkarıldı. Uyuşturucuya el koyan emniyet güçleri, J.A.R.’ı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Kolombiyalı uyuşturucu kuryesi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 22 Haziran’da adliyeye sevk edildi. 54 yaşındaki uyuşturucu kuryesi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.