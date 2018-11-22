Kombilerde aşırı gerilime dikkat

Elektrikte oluşan aşırı gerilim, ani voltaj dalgalanması, trafo patlaması veya yıldırım düşmesi gibi durumlardan bir tanesinin yaşanması, kombilerin elektronik kartlarının hasar alıp arızalanmasına ya da kombinin tamamen kullanılamaz hale gelmesine sebep olabiliyor. Soğuk kış günlerinde vatandaşların kombilerde sorun yaşamamaları için Yurttaş Holding Ceo'su Evren Yurttaş yapıların elektrik tesisatlarında aşırı gerilim sönümleyici kullanmaları için uyarılarda bulundu.

“Kombilerde aşırı gerilim kaynaklı arızalar ilk sırada”

Kış aylarında kombilerin sağlıklı ve sürdürülebilir çalışması önemine vurgu yapan Yurttaş, ” Kombinin ısı seviyesi, kullanılan sıcak suyun ısı seviyesi ve elektronik ayarları kombi kartı olarak bilinen anakarttan düzenlenir. Bu parça için bir anlamda kombinin beynidir de diyebiliriz. Kombi çalışmak adına elektriği direk şebeke voltajından almaktadır. Aslına bakılırsa voltajlardaki dalgalanmalar sadece kombileri değil dairede yer alan diğer elektronik cihazları da etkiler. Bu sebeple de voltajı düzenli hale getirmek hayati bir önem taşıyor. Voltajlar genelde kış aylarında ve soğuk geçen sonbahar aylarında çok sık dalgalanır. Yani düşmeler ve çıkmalar meydana gelebilir. Kış aylarında elektriklerin gidip gelmesi demek zaten voltajların birden düşüp, elektrik geldiğinde de birden çıkması demektir. İşte bu durum beraberinde kart arızasını da meydana getirir. Bu durumda kombi elektronik kartı yanar ya da hasar görür. Kombide elektronik kart arızaları genelde karşımıza çıkmakta olan ilk ve en önemli sebeptir diyebiliriz. Bu durumda kartın tamiri de yapılabilir duruma göre değişimi de şart olabilir. Dolayısıyla kombi kartı adı verilen anakartta görülen yanmalar ciddi problemlere yol açabilir. Diğer yandan, kombi kartlarının tamiri 30 gün kadar sürebilmektedir ve firmalar kart değişimini garanti kapsamına almamaktadır. Teknik servisler tamir veya değişim ücretini direk vatandaşlardan talep etmektedirler. Kullanıcılar bu durumlarla karşı karşıya kalmamak için mutlaka aşırı gerilim sönümleyici kullanmalılar” şeklinde konuştu.

“Trafo patlaması ve yıldırım düşmesi büyük tehlike”

Türkiye'de 2007 yılından beri Trimbox markası ile elektrikte yaşanan problemleri ortadan kaldırdıklarını, aşırı gerilim sönümleyici ve yeni nesil yerli parafudrlar ürettiklerinin altını çizen Yurttaş, ”Kullanıcıların kaliteli elektrik enerjisi kullanmalarına olanak tanıyan cihazlar üretiyoruz. Yıllardır yapılarda kullanılan elektrik sistemleri ve bu sistemlere bağlı bulunan cihazlarda arıza meydana gelen koşullar üzerine çalışmalar yapıyoruz. Nötr kopması denilen durumda da cihazlarda arızalar meydana gelebiliyor. Daha ileri gidersek nötr kopması kombi ya da bir başka elektrikli cihazın patlamasına ve büyük bir yangının çıkmasına sebep olabiliyor. En tehlikeli durumlar ise trafo patlaması veya yıldırım düşmesi hadiselerinde yaşanabiliyor. Bu gibi durumların oluşması ile bir anda yapıların elektrik tesisatlarında çok fazla elektrik yükü meydana geliyor ve bu yük cihazlara ulaştığında patlamalara ardından yangınlara sebep olabiliyor. Kullanıcılar tüm bu olumsuz durumları ortadan kaldırmak adına elektrik tesisatlarında aşırı gerilim sönümleyici kullanmaları gerekiyor. Bu sayede kombilerini, evlerinde ki diğer elektrikli cihazları ve elektrik tesisatlarını koruma altına almış olurlar” ifadelerini kullandı.