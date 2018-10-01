Komşu kavgasında öldürülen Semra Kaya'nın cenazesi adli tıptan alındı

Pendik'te dün meydana gelen komşu arasında pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden Semra Kaya'nın cenazesi Adli Tıp Kumundaki işlemleri ardından ailesine teslim edildi.

Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde dün iki komşu arasındaki kavgada pompalı tüfekle vurulan Semra Kaya, hayatını kaybetmişti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kaya'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu morgunda işlemleri tamamlanan Kaya'nın cenazesi bugün ailesine teslim edildi.