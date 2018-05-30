Komşusunun köpeğini kaçırmaktan yargılanıyor

hakim karşısına çıktı. Köpeğin hırçın olduğunu ve insanlara saldırdığını dile getiren sanık Cem S. “Köpeği aracıma alarak Kilyos’a yaklaşık 4 kilometre uzak mesafeye bırakıp işime gittim” dedi.

Sarıyer’de bir site içerisinde “Beyaz” isimli Golden Mix cinsi köpeğin kaçırılarak Kilyos’a ormanlık alana bırakılmasına ilişkin davanın görülmesine başlandı. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada hakkında 4 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Cem S. avukatıyla hazır bulundu. Duruşmada İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına 2 avukat yer alırken şikayetçiler Ekin Ö. ve Efe D. de katıldı.

"Site sakinlerine hayvanların başıboş bırakılmamasını söyledik"

Duruşmada savunmasını yapan sanık Cem S., “Site sakinlerine defalarca hayvanlarını başıboş bırakmamaları gerektiğini, zira site içerisinde hortumlara ve birçok yere zarar verdiğini söyledik. Havuzdan su içmemelerini istedik, ancak suça konu köpek uyarılarımıza rağmen başıboş dolaşıyordu. Hırçın bir hayvandı. İnsanlara saldırıyordu bu amaçla müştekilere uyarıda bulunduysak da ilgilenilmedi ve köpeğin kendilerine ait olmadığı söyleyince, köpeği aracıma alarak Kilyos’a yaklaşık 4 kilometre uzak mesafeye bırakıp işime gittim. Akşam eve geri döndüğümde ise köpek tekrar geri dönmüştü” ifadelerini kullandı.

"‘Bir daha olsa bir daha köpeği götüreceğim’ demişti"

Sanıktan şikayetçi ve davacı olduğunu söyleyen Ekin Ö. ise, “Köpeğimizin site içerisinde rahatsızlık verdiği yönünden uyarı almadım. Köpeğin evimizde yaşadığına dair fotoğraflı kanıtlarımız vardır. Site içerisinde dolaşan çok sayıda sahipli köpek de bulunmakta. Köpeğimiz kaybolduktan sonra komşumuz Aycan Hanıma köpeğimizi görüp görmediğini sorduğumda sanığın götürdüğünü söylediği için durumu öğrendik. Sanıkla telefonla görüştüğümüzde ise ‘bir daha olsa bir daha köpeği götüreceğim’ demişti. Köpek sahipsiz değildir” dedi.

Davayı ara karar bağlayan mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.