Konaklama sektöründe kariyer hedefleyen gençler bilgilendirildi

İstanbul Hilton otellerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler yaz ve güz dönemi için staj başvurusunda da bulundu.

İstanbul Hilton otelleri, konaklama sektöründeki birçok fırsatı tanıtan ve global kariyer etkinliği olan Careers@Hilton Haftası’nda sektörde kariyer hedefleyen gençlerle buluştu. Etkinliğin İstanbul’daki ayağı, İstanbul’daki Hilton otellerinin otellerinin katılımıyla Hilton İstanbul Bosphorus’da gerçekleşti. Hilton, 14 Mayıs haftası boyunca, konaklama sektöründeki heyecan verici kariyer fırsatları hakkında 19 farklı üniversiteden 120 genci bilgilendirirken, farklı pek çok etkinliğe imza attı.

Hilton Üst Sınıf Markaları Türkiye Bölge Müdürü Armin Zerunyan, “14 Mayıs haftası boyunca tüm dünyada başlattığımız Careers@Hilton Haftası etkinlikleri ile iş arayanlara konaklama sektöründeki meslekler hakkında ilham vererek işyerinde başarılı olabilmeniz için hayati önem taşıyan beceriler hakkında rehberlik edeceğimizi umuyorum" dedi.

Etkinlikler, konaklama sektöründeki meslekler hakkında ilham vermesi, işyerinde ve ötesinde başarılı olmak için hayati önem taşıyan beceriler hakkında rehberlik ederek onlara destek olması açısından iş arayanlara fırsat sundu. Katılımcılar, özgeçmişleriyle birlikte sosyal ağlar oluşturmaya ve mevcut çalışanların konaklama sektöründeki kariyer yolları hakkındaki sunumlarına kadar çeşitli etkinliklere katılmak için Hilton İstanbul Bosphorus’a geldi. Kariyer haftasında öğrenciler yaz ve güz dönemi için staj başvurusunda bulunurken, iş başvuruları da kabul edildi.