Konaklamada gelir artış hızı doluluk artışını geçti

Bayındır, Türkiye’nin Haziran 2018 otel doluluklarının 2017’nin aynı dönemine yüzde 24,9 artarak yüzde 56’ya, oda başı gelirlerin de yüzde 47,1 artışla 45,4 euro’ya çıktığını da açıkladı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, İstanbul Bayrampaşa’da gerçekleştirilen TÜROB Aylık Geleneksel Buluşması’nda konaklama sektörüne dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Bayındır, konaklama sektöründeki oda gelir artış hızının doluluk artışını geçtiğini kaydederek, “Haziran ayında bu artış oldukça yüksek oldu. Geçtiğimiz 2-3 yıldaki büyük oranlı gerilemelerden kaynaklanan bir baz etkisi olsa da yükselişin hızlı olması memnuniyet vericidir. Dolayısıyla yılsonu itibariyle hem turist sayısında hem doluluklarda çift haneli artış beklentimizi koruyoruz” dedi.

Ortalama doluluk yüzde 24,9 arttı

Toplantıda ayrıca Haziran 2018 Ülke Performans Raporu da açıklandı. Veri ve analiz şirketi STR’nin TÜROB için hazırladığı Haziran 2018 Ülke Performans Raporu’nda Türkiye’nin Haziran 2018 otel doluluklarının 2017’nin aynı ayına göre yüzde 24,9 artarak ortalama yüzde 56 olarak kaydedildiği belirtildi. Haziran 2017’de bu oran yüzde 44,8 olmuştu. Haziran ayında Avrupa ülkeleri doluluklarda yüzde 24,9 ile en yüksek artış oranına Türkiye ulaştı. Ancak doluluk oranları sıralamasında Türkiye, 27 ülke arasında son sırada yer almaktan kurtulamadı. Avrupa’da Haziran 2018’de en yüksek doluluk oranına yüzde 88,7 ile İrlanda ulaştı. Ortalama günlük satılan oda bedeli Haziran ayında yüzde 17,8 artışla ortalama 81,5 euroya yükseldi. Haziran ayında asıl dikkat çeken yükseliş toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde gerçekleşti ve yüzde 47,1’lik artışla 45,4 euroya çıktı. Ocak-Haziran 2018’de ise Türkiye otellerinin ortalama doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 172 artışla yüzde 63,1; ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 7,8 artışla 65,2 euro; toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise yüzde 26,9 artışla 41,1 euro olarak gerçekleşti.

Avrupa’da Haziran 2018’de doluluk oranlarında en yüksek artış İstanbul’da oldu

Öte yandan Türkiye’nin iki önemli turizm kenti İstanbul ve Antalya’da da doluluklar da belli oldu. İstanbul’un Haziran 2017’de yüzde 43,9 olan doluluk oranı, Haziran 2018’de yüzde 29,8 artarak yüzde 57 olarak ölçüldü. Avrupa’da Haziran 2018’de doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon yüzde 29,8 artış oranı ile İstanbul oldu. Haziran 2018’de ortalama günlük satılan oda bedeli 87,8 euro ile 2017’ye göre yüzde 27,3 arttı. Haziran 2017’de bu rakam 69 euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise geçen yıla oranla yüzde 65,3 artarak 50 euro olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 30,2 euro olmuştu.

2018 yılı ilk 6 aylık performansta ise İstanbul doluluk oranı ve oda başı elde edilen gelirde geçen yıla göre en yüksek artış oranını yakalayan destinasyon oldu. Ocak–Haziran 2017’de yüzde 54 olan doluluk oranı Ocak–Haziran 2018’de yüzde 67,1’e; ortalama günlük satılan oda bedeli 70,2 eurodan 77,7 euroya; oda başı elde edilen gelir ise 37,9 eurodan 52,1 euroya yükseldi.

Antalya’da Haziran ayı doluluk oranı yüzde 65,7 oldu

Antalya ve ilçelerinde Haziran 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,8 artarak, yüzde 65,7 oldu. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde yüzde 55,8 olmuştu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 115,5 euro olarak, 2017’ye göre yüzde 15,2 artış gösterdi. Haziran 2017’de bu rakam 100,2 euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 35,7 artış oldu ve 75,9 euro olarak ölçüldü. Haziran 2017’de bu rakam 55,9 euro olmuştu.

Antalya’da Ocak–Haziran 2017’de yüzde 53,9 olan doluluklar Ocak–Haziran 2018’de yüzde 60,1’e; ortalama günlük satılan oda bedel 59,7 eurodan 62,9 euroya; oda başı elde edilen gelir 32,2 eurodan 37,8 euroya yükseldi.

“Türkiye’nin hedefi turist sayısından çok geliri artırmak olmalı”

TÜROB Başkanı Timur Bayındır, yeni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un sektörden bir isim olduğunu ve yaptığı açıklamaların kendilerini memnun ettiğini söyleyerek, “Türkiye’nin hedefi turist sayısından çok geliri artırmak olmalı. Yeni bakanımız Mehmet Ersoy’un da, ‘Gelir grubu yüksek turistleri de hedefleyeceğiz. Yani sadece sayıyı artırmakla yetinmeyeceğiz, daha fazla para harcayan, konaklama dışı harcaması daha yüksek olan turistleri hedefleyeceğiz’ sözleriyle bu hedefi ortaya koyması bizi memnun etti. Ataması yapılan bakan yardımcılarıyla birlikte sektör paydaşlarının da katkıda bulunacağı başarılı bir çalışma ortaya çıkacağını umuyoruz” diye konuştu.

“Yüksek sezonla birlikte fiyat artışının da gerçekleşmesi bizi mutlu ediyor”

Verileri de değerlendiren Başkan Timur Bayındır, yüksek sezonda fiyat artışı gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Bayındır, haziran ayında Ortadoğu ve İran pazarının yavaş da olsa hareketlenmeye başladığını belirterek, “ilk 6 ayı geride bıraktık. 6 aylık gerçekleşmelere baktığımızda da bu beklentilerin turist sayısı artışında gerçekleştiğini görüyoruz. Yüksek sezonla birlikte fiyat artışının da gerçekleşmesi bizi mutlu ediyor. Temmuz ayında da özellikle yerli ve yabancı turistin etkisiyle kıyı otellerde yüksek doluluklar yaşanıyor. Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası, 24 Haziran seçim süreci ile ana pazarlarımızdan İran’da döviz kurlarındaki aşırı artış, Avrupa pazarındaki turist artışın sınırlı kalması, Rusya’da ise turizm endüstrisindeki bir takım tur operatörlerinin mali sıkıntı içerisinde oldukları haberleri mayıs ayında bir miktar düşüşe neden olmuştu. Ancak haziran ayında Ortadoğu ve İran pazarı ile yavaş da olsa yeniden canlanmaya başlayan Avrupa ve Asya pazarlarındaki artışın etkisiyle yeniden yükseliş başladı” açıklamasında bulundu.