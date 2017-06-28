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28 Haziran 2017 23:46

Kondeferasyon Kupası’nda ilk finalist Şili

Konfederasyon Kupası yarı final maçında Şili, normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz sona eren karşılaşmada Portekiz’i penaltı atışları sonucunda 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Kondeferasyon Kupası’nda ilk finalist Şili

28 Haziran 2017 23:46


Rusya’da düzenlenen Konfederasyon Kupası’nda yarı final maçında Portekiz ve Şili, Kazan Arena’da karşı karşıya geldi. A Grubu’nu 7 puanla lider tamamlayan Portekiz, B Grubu’nu 5 puanla ikinci sırada bitiren Şili’nin mücadelesinde normal süre golsüz eşitlikle sona erdi. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Portekiz’de Quaresma, Moutinho ve Nani’nin penaltı atışlarını gole çeviremezken, Şili


Vidal, Aranguiz, Sanchez ile fileleri havalandırarak, rakibini 3-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.


Yarın oynanacak Almanya - Meksika maçının ardından finale çıkacak diğer takım belli olacak.




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