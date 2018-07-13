Konfor Mobilya 20’nci yılı hedeflerini açıkladı

Mobilya sektörünün önemli markalarından Konfor Mobilya, hedef büyüttü. Şirket, 20’nci yılını tamamlayacağı 2019 sonuna kadar Türkiye genelinde 200 mağazaya ulaşmayı hedeflediğini açıklarken, Konfor Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Erden Gönen, sektörde ilk üç arasına girmek için kapsamlı bir yatırımla köklü bir dönüşüm hareketine girdiklerini kaydederek, "Finansman gücümüzle bayilerimize daha fazla kazanç sağlarken, yenilenen portföyümüzle de müşterilerimize kaliteli mobilyayı uygun fiyatla sunacağız” dedi.

Mağaza sayısında sadeleşmeye giderek, 2018’de yüzde 30 büyüme gerçekleştireceklerini ifade eden Gönen, Konfor Mobilya’nın 20’nci yılını simgeleyen 2019 yılı için ise iki kat büyüme hedefi koyduklarını açıkladı.

Yapılan bilgilendirmede; gelecek beş yıl için 500 milyon TL’nin üzerinde yatırım bütçesi ayıran şirket, mevcut mağazalarının 50’si, markanın geçirdiği dönüşüme uygun olarak yenilenecek. 2018 yılı bitmeden açılacak 50 yeni mağazayla birlikte, mağaza sayısı 100’e ulaşacak. 2019 yılında 100 mağaza daha açarak 20’nci yılını 200 mağazaya ulaşacak.

Erden Gönen, bu mağazaların 140 tanesinin yenilenen Konfor Mobilya konseptine sahip olacağını, 60 mağazanın ise Konfor Yatak adıyla açılacağını ifade etti.

Turquality ile ihracat katlanacak

Ayrıca; 2019 yılında Turquality programına dahil olmayı hedefleyen şirket, yıllık 10 milyon dolar ihracat hacmini beş yılda beş kart artırıp, dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren 100 yurt dışı mağazaya ulaşmayı planladığını belirtti.

2019 yılında 250 milyon TL yatırımla İzmir Kemalpaşa’da açılacak yeni fabrika ile istihdamı dört kat artıracağını, fabrikanın lojistik açıdan kritik bir noktada yer aldığını dile getiren Gönen, "Buradan Türkiye nüfusunun üçte ikisine sadece birkaç saat içinde ulaşma imkanımız olacak. 163 bin metrekarelik yeni fabrikamız, üretim ve tedarik süreçlerini çok daha verimli hale getirecek" dedi.

"Mobilyalar artık beş yılda bir yenileniyor"

Tüketici alışkanlıklarının köklü bir dönüşümden geçtiğine dikkat çeken Gönen, "İnsanların mobilyaya bakış açıları değişti. Daha modern, güncel trendlere daha uygun mobilyalar benimseniyor. Eskiden tüketici bir mobilyayı onlarca yıl kullanıyordu. Bugün ise ortalama beş yılda bir yeni mobilya alınıyor. Konfor olarak kendi dönüşümümüzü, sektör genelindeki bu değişime öncülük edecek şekilde planladık ve uygulamaya aldık" diye konuştu.