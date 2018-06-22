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22 Haziran 2018 17:12

Kongolu öğrenciler uluslararası eğitim için GAÜ’yü tercih ediyor

Kıbrıs’ta eğitim olanakları hızla gelişmeye devam ederken, uluslararası eğitim için 350’den fazla Kongolu öğrenci Girne Amerikan Üniversitesini (GAÜ) tercih etti.

Kongolu öğrenciler uluslararası eğitim için GAÜ’yü tercih ediyor

22 Haziran 2018 17:12


Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası Ofis Müdürü Firuze Aygün, Kongo RTNC Ulusal Kanalı’nda Guy Landa’nın sunduğu programa konuk olarak programda Kıbrıs’ta eğitimin önemini ve Kongo aday öğrencilerine GAÜ burs olanakları hakkında bilgiler verdi. GAÜ’de tıp programının başladığını, uluslararası tanınırlıklarının ve iş birliklerinin sürekli arttığını söyleyen Aygün, GAÜ’nün bünyesinde 350’den fazla Kongolu öğrenci olduğunu ifade ederek birçok mezun olan öğrencinin de bünyelerinde çalışmaya devam ettiğini söyledi.



"Tüm uluslararası öğrencilere şartsız koşulsuz yüzde 50 burs"


Aygün, Kongo’ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrası şunları söyledi:


"Tüm uluslararası öğrencilere şartsız koşulsuz yüzde 50 bursumuz var. Bunun dışında 5 Temmuz’da, Başkent Kinşasa’da burs sınavımız olacak ve başarılı öğrencilere yüzde 75 ve yüzde yüz burs verilecek. Burada 3 önemli nokta var. Birincisi, seçtiğiniz üniversitenin uluslararası tanınmış olması ve GAÜ dünyaca tanınmış bir üniversitedir. İkincisi, eğitim herkesin hakkıdır ve ulaşılır olmalıdır. Biz bunu burs olanaklarımızla mümkün kılıyoruz. Ve üçüncü olarak, eğitim artık sadece derslerde başarılı olmak değildir. Sınıf dışında yapılan aktivitelerde önemli. Öğrenci kendini sosyal, kültürel ve kişisel yönlerde de geliştirmeli. Bunları geliştirmek için GAÜ’de her yıl binde fazla etkinlik yapıyoruz."




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