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02 Haziran 2018 16:02

Kongrede tansiyon yükseldi

Fenerbahçe’nin Ülker Stadı’nda gerçekleşen kongresinde yine gerginlik hat safhaya çıktı.

Kongrede tansiyon yükseldi

02 Haziran 2018 16:02

Zeki İzci’nin konuşmasının ardından tribünlerde karşılıklı gerginlik yaşanırken, yönetici Ali Cenk Başak, Zeki İzci’nin üzerine yürüdü.


Fenerbahçe’nin beklenen seçimli olağan genel kurulu bugün yapılan konuşmalarla başlarken, sık sık tribünler arasında gerginlik yaşandı. Genel Kurul Üyesi Zeki İzci, yaptığı konuşmada Aziz Yıldırım’ı eleştirirken, "Başkanım artık emeklilik vaktiniz geldi" ifadelerini kullandı. İzci’nin konuşmasının ardından tribünlerden büyük tepki gelirken, kürsünün önüne gelen bir grup Zeki İzci’nin önünü kesti. Bu sırada Yönetim Kurulu masasında oturan yönetici Ali Cenk Başak, oturduğu yerden gelerek İzci’nin üzerine yürüdü. Görevliler Zeki İzci’yi buradan uzaklaştırırken Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük yerinden kalkarak duruma müdahale etti. "Burayı ben yönetiyorum. Kimsenin tarafında değilim" diyerek uyarıda bulunan Vefa Küçük, saha içindekilere de seslenerek, soyunma odalarına yönelen koridordan içeriye gitmelerini istedi.




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