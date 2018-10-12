Konseri Başkan Kılıç'a ithaf ettiler

Keman sanatçısı Renel Molla, viyolonsel sanatçısı Engin Şen ve piyanist Burak Tan, sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a ve Maltepe Belediyesi'ne ithaf ettikleri “Sanatın Elçisine İthafen” isimli klasik müzik konseriyle, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Maltepe Belediyesi'nin ekim ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde müzisyenler, dünyaca ünlü Alman barok müzik bestecisi ve orgcu Johann Sebastian Bach ve ünlü Avusturyalı besteci Joseph Haydn'dan günümüze uzanan bir repertuarla sahne aldı. 2004 yılında yazdığı bir valsini seslendiren piyanist Burak Tan, müzikseverlerin büyük beğenisini topladı.

Konserde keman sanatçısı Dr. Erman Türkili de, sürpriz sanatçı olarak yer aldı.American String Teachers Association kuruluşunun düzenlediği yarışmada, Amerika'da seçilen 52 kemancıdan biri olan, akademik çalışmalarının yanı sıra tarihi Osmanlı müziğiyle de ilgilenen Türkili, seslendirdiği eserleriyle dinleyicilerin kulaklarını pasını sildi.