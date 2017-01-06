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06 Ocak 2017 16:23

Konsoloslar Reina’nın önünde hayatını kaybedenleri andı

Konsoloslar Reina’nın önünde hayatını kaybedenleri andı

06 Ocak 2017 16:23

İstanbul’da görev yapan konsoloslar, yılbaşı gecesi hain terör saldırısının gerçekleştiği Reina’nın önüne gelerek, terörü lanetledi. Gece kulübünün önüne karanfiller bırakan başkonsoloslar, saldırıda hayatını kaybedenleri andı.
İstanbul’da görev yapan çeşitli ülkelerin başkonsolosları, yılbaşı gecesi Ortaköy’de hain terör saldırısının gerçekleştiği gece kulübünün önüne yürüyerek terörü lanetledi. Yürüyüşe Hollanda, Kanada, Suudi Arabistan, Hindistan başta olmak üzere toplam 14 ülkenin konsolosu ile Beşiktaş Kaymakamı Abdullah Kalkan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar katıldı. Konsoloslarla birlikte gece kulübünün önüne gelen Beşiktaş Kaymakamı Abdullah Kalkan, burada bir açıklama yaptı. Kaymakam Kalkan, konsolosların hayatını kaybedenleri anmak istediklerini belirterek, “Meydana gelen menfur terör saldırısında hayatını kaybeden terör kurbanlarımızı, şehitlerimizi anmak istediklerini, bu mücadelede Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yanında olduklarını göstermek açısından, dünya tarafından terörü lanetlediklerinin bilinmesi açısından düzenlemek istediklerini belirtmişlerdir. Ben kendilerine bu hassasiyetleri açısından teşekkür ediyorum” dedi.
Kalkan, “O menfur saldırıda hayatını kaybeden bütün insanlarımızın, şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Tük milletine başsağlığı diliyorum, insanlık alemine başsağlığı diliyorum. Hassasiyetlerinden dolayı tekrar sayın konsoloslarımıza, başkonsoloslarımıza teşekkürler ediyorum” diye konuştu.
Konsoloslar, Kaymakam Kalkan’ın açıklamasının ardından getirdikleri karanfilleri gece kulübünün önüne bırakıp, hayatını kaybedenler için dua etti.



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