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Konsolosluğun aracının bulunduğu otoparka olay yeri inceleme ekipleri geldi

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu aracının bulunduğu İSPARK’a ait Sultangazi Zeminaltı Otoparkı’na çok sayıda olay yeri inceleme ekibi geldi.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu aracının bulunduğu İSPARK'a ait Sultangazi Zeminaltı Otoparkı'na çok sayıda olay yeri inceleme ekibi geldi.


Sultangazi'de bulunan Zeminaltı Otoparkı'nda Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait araç bulunmuştu. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait 34 CC 1736 plakalı lüks otomobilin bulunduğu otoparkta geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü 2 Ekim tarihinde otoparka bırakıldığı tahmin edilen araçta incelemede bulunmak üzere olay yerine çok sayıda olay yeri inceleme ekibi geldi.

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