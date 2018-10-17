İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konsolosluk rezidansından çıkan araçta bavullar dikkat çekti

İstanbul (İHA) – İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu konutundan çıkan konsolosluk aracında bavulların olduğu görüldü.

İstanbul (İHA) – İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu konutundan çıkan konsolosluk aracında bavulların olduğu görüldü.


İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu konutunda bu gece yapılması planlanan aramanın yapılmayacağı öğrenilmesinin ardından polis ekipleri tarafından konsolosluk konutu önündeki bariyerler kaldırılmıştı. Yaklaşık 1 saat önce Konsolosluk rezidansına giriş yapan 34 CC 2280 plakalı araç saat 23.55 sıralarında Konsolosluk konutundan ayrıldı. Çıkış yapan konsolosluk aracında ise bavulların olduğu görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.