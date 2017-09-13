Konuşmayı ön plana çıkaran dil eğitimi şimdi Türkiye’de

Amerika’da açılan ilk Türk dil okulu olan ve merkezi Washington DC’de bulunan Mentora Language Schools, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde gerçekleşen lansman ile Türkiye’de açılacak olan dil okulu şubelerini duyurdu. Kuruluşunun ilk gününden beri eğitim alanında dünya markası olma yolunda ilerleyen, Türkiye ve yurtdışında hizmet veren Bahçeşehir & Uğur Eğitim Kurumları yeni yatırımcıları ile birlikte, merkezi Washington DC’de bulunan BAU Global üyesi ‘’Mentora Language Schools’’un tüm Türkiye’deki şubelerini açmaya hazırlanıyor. Türkiye’de eğitim turizmine yön veren Mentora, Fethiye’nin ardından 16 Eylül itibariyle 9 şubesini aktif hale getirmenin heyecanını yaşarken, 5 aylık planlamaları ışığında 2018 yılının ilk çeyreğinde 50 noktada hizmet vermeyi hedefliyor.

Güçlü alt yapısı ve eğitim sistemi ile farklılaşan Mentora College, sınavlara hazırlık eğitimi ve Amerikan denkliklerinde dil eğitimi veren merkezilerindeki akademik modellemenin yanı sıra ‘’Summer Schools’’ sistemi ile minimum 15 günlük konaklamalı, dil eğitimi ve sosyal aktiviteleri kapsayan eğitim modeli ile hizmet veriyor. Franchise sistemi ile hizmet noktalarını arttırmayı hedefleyen eğitim firması, uluslararası ve yerel yatırımcılara da eğitim alanında yeni kapılar açmakta.

"Konuşmayı ön plana çıkaran bir metot uygulayacağız"

Öğrencileri; yabancı dil eğitimi, genel kültürel bilgi ve en üst düzeyde sosyal faaliyetlere katılma fırsatları ile donatmayı amaçladıklarını belirten Bahçeşehir & Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, "Türkiye’nin çeşitli noktalarında yabancı dil öğretimini gençlere ulaştırmak için yapacağımız bir faaliyet olacak. Türkiye’de şu anda 9 noktada başlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da Türkiye’nin her noktasında şubeleri olan Mentora Dil Okulları olacaktır. Mentora, öğrencilere dil öğretme metotlarını kazandıracak. Dolayısıyla dil öğrenirken sadece dil bilgisi değil konuşmayı öğrenecekler. Türkiye’de genellikle ’anlıyorum ama konuşamıyorum’ derler. Biz daha çok konuşmayı ön plana çıkaran bir metot uygulayacağız" dedi.

Çıktıkları bu tutku dolu, heyecanlı yolculukta hedeflerinin uluslararası standartlarda yabancı dil eğitim vermenin yanı sıra, bireyin kişisel bilgi, tutum ve öz becerilerinin artmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Mentora College Türkiye Franchise Koordinatörü Essum Saatçi, "Dil öğrenme bizim ülkemizin en büyük problemlerinden birisidir. Çünkü bir sürü ders saati İngilizce eğitimi alırız ama sonunda bir yerde dille karşı karşıya geldiğimizde konuşamayız. Biz kurum olarak şu iddiayla ortaya çıkıyoruz; ’dili öğrenmek artı konuşmak’. Mentora College konuşturur, yazdırır, dinlediğini anlatır ve dil öğretir. Türkiye’de artık dil kursu kirliliği var. Herkes bir şekilde varlığını ispat etmeye çalışıyor. Mentora’nın ayırıcı özelliği ise bizim öğrencilerimiz dil başarısı sağladıktan sonra herhangi bir üniversitede İngilizce öğrenmiş ve kabul görür hale geliyor. Mentora’nın akreditasyonu bu açıdan çok önemli" diye konuştu.

Mentora’nın başlangıç seviyesinden ileri seviyedeki öğrencilere kadar her seviyedeki sınıflarında ‘’Yoğun İngilizce Dil Eğitimi Programı’’ sunuluyor. Bununla birlikte İş İngilizcesi, Hukuk İngilizcesi, Hazırlık Programları (TOEFL, iBT, GMAT, SAT, GRE vb.) ve sertifika programları alanında hizmet veren eğitim merkezi, kendi dil eğitimi yayınları ile temel akademik disiplinlere bağlı aynı zamanda sürekli gelişimi takip eden sistemleri ile hizmet veriyor.

Mentora’nın diğer özelliklerine de değinen Essum Aslan, "Mentora’nın yaz okulu konsepti ve kış okulu konsepti var. Bu da Türkiye’de bir ilk. Türkiye’de uyguladığımız "Summer School" konseptimiz şu anda Fethiye’de kampüsümüz var 30 dönümlük bir arazide. Çocukların yaşayarak, yaparak öğrenmesini sağladığımız aktivitelerle birlikte dil öğrettiğimiz bir kampüsümüz var. Kış okulu konseptimizde ise çocuklarımız bize gelip genel İngilizce, Hukuk İngilizcesi gibi dersleri aldıktan sonra arzu ederse eğer yurt dışında Amerika’da Berlin’de veya seçtiği Mentora çatısı altında herhangi bir okulda gidip tekrar destekleyebiliyor. Bunun yanında eğer hazırlık aşamasını geçmek ve Dünya’da kabul görmek istediği Üniversiteler varsa akreditasyonunu sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Öğrenciler dile maruz kalmalı"

Mentora College Türkiye Franchise Koordinatörü Emel Özmal ise "Türkiye’de sunula eğitim ne yazık ki dil bilgisi ağırlıklıdır. Aslında Mentora bu eksikliği gördüğü için yaramıza merhem olmuştur. Öğrencilere yüzde 80 konuşma, tamamen pratik ağırlıklı bir eğitim sunuyoruz. Yaparak yaşayarak öğrenme, öğrencilerin dile maruz kalarak öğrenmesi, günlük hayatta ihtiyaçlarını karşılayacak ne varsa bunu dille kendileri bir kaynaktan yardım almadan, pratik yaparak günlük hayata dahil olsunlar istiyoruz" dedi.

Öğrenciler en büyük desteği yurt dışı tecrübeleriyle kazanacaklarını söyleyen Emel Özmal, "Türkiye çok kozmopolit bir ülke dolayısıyla her yer büyük metropollerle aynı bazda değil. Dolayısıyla Mentora il birlikte bu imkanı sağlıyoruz. Ülkenin doğusundan batısına BAU Global ailesine bağlı Mentora öğrencilerinin hepsi bu haklara sahip olacaklar. İleri seviyede bir İngilizce eğitimi aldıktan sonra bir takım sınav denklikleri kazanacaklar. Gidecekleri anlaşmalı üniversitelere direk yatay geçiş hakkı tanınacak. Özellikle iş bulma anlamında böyle zor bir arenada savaşan öğrenciler için CV’lerini güçlendirecek bir sertifika sistemidir" diyerek sözlerini tamamladı.

İhtiyaca yönelik gerçek İngilizce eğitimi

Yüksek nitelikli eğitmenleri, ileri teknolojiye sahip tesisleri ve akademik kadrosunun yanı sıra doğru ve etkili eğitim sisteminin çeşitlilik ve kişiselleştirilmiş ders planlarından geçtiğini vurgulayan Mentora ekibi, özel derslikleri ile işitme engelli gençlere de gerçek İngilizce eğitimi vereceklerini de müjdeledi.