Konut fiyatları yüzde 20 düştü

23’ten 0.98’e inen faiz desteğinin ardından inşaat firmaları buna ek olarak yüzde 20 indirim uyguladı.

Konut piyasasını canlandırmak amacıyla kamu bankalarının faizi yüzde 0.98’e indirmesinin ardından bir hamle de gayrimenkul sektörünün önde gelen kuruluşlarından geldi Türkiye’nin önde gelen isimlerini kapsayan 41 firma bu kampanyaya destek verdi. GYODER, İNDER ve KONUTDER bir araya gelerek konut fiyatlarının yüzde 20 düşürüldüğünü açıkladı.

“Peşin alımlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat indirimi getirdik”

Gayrimenkul sektörü, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın çağrısına indirim ve düşük peşinat kampanyasıyla destek verdi. Hükumetin tapu harcı ve KDV oranlarını indirmesiyle birlikte, kamu bankalarının da konut kredi faizlerini düşürmesinin ardından Türkiye’nin önde gelen kuruluşları GYODER, İNDER ve KONUTDER güç birliği yaptı. Türkiye’nin en gözde gayrimenkul firmalarının üyesi olduğu 3 kuruluş, 15 Mayıs’tan geçerli olmak üzere tüm peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlattı. Böylece ev almak isteyen biri yüzde 5 peşinat ile 120 ay vadeli kredisini 0.98 faiz oranıyla ödeyebilecek. Peşin ve banka kredili ödemelerde kampanya kapsamında yüzde 20 indirim alabilecek. Kampanyayla birlikte konut piyasası daha canlanacak bu kampanya 30 gün sürecek.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği’nin (KONUTDER) ortak düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulunan KONUTDER Başkanı Altan Elmas, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın çağrısına gayrimenkul sektörü olarak biz de en güçlü şekilde destek vermek istedik. Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul kuruluşları GYODER, İNDER ve KONUTDER olarak üyelerimizin desteğini alarak yüzde 20 indirim ile birlikte daha geniş kitlelere, özellikle gençlere markalı konut fırsatı sunmak için peşinatı yüzde 5’e çektik. Başta kamu bankaları olmak üzere konut kredi faizlerinin 0.98’e çekilmesi gayrimenkul sektöründe fırsat doğurdu. Kamu, finans ve gayrimenkul sektörü bir araya geldi. Birlikten güç doğacak, Türkiye kazanacak.”

“2018 yılını yeni bir rekorla kapatmayı hedefliyoruz”

Türkiye gayrimenkul sektörünün 3 önemli kuruluşu olarak elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmedik diyen Elmas sözlerine şöyle devam etti: ”Geçmiş yıllarda olduğu gibi ekonominin lokomotifi olmaya devam edeceğiz. Son olarak 2017 yılında yüzde 8.9 büyüyen inşaat sektörü 2018’de de üretim ekonomisinin 250’den fazla koluna destek vermeye ve istihdam arttırmaya devam edecek. Tüm dünyada inşaat sektörünün önemi giderek yükselirken Türk inşaat sektörü, Çin’den sonra dünyada ikinci olduğumuz tek sektör. Geçtiğimiz yıl da hem maliye bakanlığımız tapu harcı ve KDV indirimine destek vermişti, hem de kamu bankalarımız konut kredilerine faiz indirimi desteği vermişti. Tüm bu desteklerle biz de gayrimenkul sektörü olarak üzerimize düşeni yerine getirmiştik ve 2017 yılını Bir milyon 410 bin konutluk tarihi rekorla kapatmıştık. Bu güç birliği ile de yine Türkiye kazanacak ve yeni bir rekorla 2018 yılını tamamlayacağız.”

“Özellikle orta gelir grubunu ev sahibi yapacağız”

15 Mayıs- 15 Haziran arası geçerli olan kampanyaya dikkat çeken GYODER Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin, “Bakanlar Kurulu kararı ile uygulamaya konulan tapu harcı ve KDV indirimlerinin ardından, konut kredilerinde Hükumetin çağrısıyla düşürülen faiz oranlarının oluşturacağı ivmenin sektörümüzü şaha kaldıracağından hiç şüphe duymuyoruz. GYODER olarak, Türkiye ekonomisinin istikrarının devamı ve güçlenmesi için her zaman olduğu gibi, bu dönemde de sorumluluk almaya ve güçlü adımlar atmaya kararlıyız.

Ev almayı planlayan ancak sınırlı imkanları olan vatandaşlarımız bu tarz fırsatları iyi değerlendiriyor. İNDER ve KONUTDER ile birlikte Hükumetimizin bu son desteğine, biz de yeni bir kampanya ile destek verme kararı aldık. Sektör temsilcileri olarak yeni kampanyamızda, yüzde 0.98 cazip faiz oranına ek yüzde 20 indirim fırsatı sunarak özellikle orta gelir grubuna ev sahibi olma imkanı sağlayacağız. GYODER’in Başkanı olarak, konut almanın tam zamanı olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hükumetimiz tarafından verilen destekle yola çıktığımız bu kampanyanın tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Ev almak isteyene 3’lü avantaj

Daha geniş kitlelerin konut alabilmelerini hedefleyen kampanya kapsamında peşinat yüzde 5’e indirildi. Peşin alımlarda ve banka kredili olan alımlarda yüzde 20 indirim yapılacak. Dolayısıyla peşin fiyatına vadeli satışlar bugünden itibaren başlamış oldu. Ayrıca kampanya süresi boyunca fiyatlara zam yapılmayacağı taahhüt edildi. 30 gün sürecek kampanyanın son günü 15 Haziran 2018 olacak.