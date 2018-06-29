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29 Haziran 2018 15:49

Konut kredilerinde artış bekleniyor

Mayıs ayı ortasından itibaren yüzde 1’in altına çekilen konut kredi faiz oranlarında gelecek haftadan itibaren artış göstereceği belirtiliyor.

Konut kredilerinde artış bekleniyor

29 Haziran 2018 15:49

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Yeni projelerde artacak olan inşaat maliyetleri nedeniyle konut alımı yapacak olan vatandaşlar hızlı hareket etmeli" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla devlet bankalarında yüzde 1’in altına gerileyen konut kredinin gelecek haftadan itibaren artacağı belirtiliyor. Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Konut kredilerinde Mayıs ortalarından itibaren 0.98 oranlarına çekilen faiz oranları önümüzdeki haftadan itibaren artış gösterecek. Özel bankalarda faiz oranları 2 seviyelerine yaklaşırken, kamu bankaları da bu duruma daha fazla dayanamadı. Örneğin, Vakıfbank 10 yıl vadede faiz oranını 1,51 seviyesine de yükseltti. Diğer kamu bankaları da önümüzdeki hafta itibarı ile oranları yükseltme kararı aldılar" dedi.



"Gayrimenkul sektöründe şimdiye kadar olmayan birçok destek söz konusuydu"


Bankadan çekilen kredinin, vadeli olarak faize yatırıldığında daha karlı olduğu bir piyasa koşulunda bu durumun çok da devam edemeyeceği zaten öngürülebilindiğini kaydeden Özelmacıklı, "Gayrimenkul sektöründe şimdiye kadar olmayan birçok destek söz konusuydu. Faiz oranlarını artırmayan bankalar üzerinden hemen başvurular yapılmalı. Yeni projelerde artacak olan inşaat maliyetleri nedeniyle konut alımı yapacak olan vatandaşlar hızlı hareket etmeli. Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden harekete geçen kazanacak" ifadelerini kullandı.




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