Konut satışları Eylül'de, yıllık bazda yüzde 9,2 azaldı

Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 216 konut satışı ve yüzde 15,9 ile en yüksek paya sahip oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Eylül ayı ‘Konut Satış İstatistikleri'nin açıkladı. Buna göre, 2018 yılı Eylül ayında Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 216 konut satışı ve yüzde 15,9 ile en yüksek paya sahip oldu.

İstanbul konut satışı istatistiklerine göre en yüksek paya sahipken, İstanbul'u; 11 bin 368 konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 6 bin 207 konut satışı ve yüzde 4,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 15 konut ile Ardahan ve 71 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları 2018 Eylül ayında 11 bin 330 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72 oranında azalış göstererek 11 bin 330 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 1 863 konut satışı ve yüzde 16,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 18,1 ile Artvin oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 115 bin 997 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 oranında artarak 115 bin 997 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 18 bin 353 konut satışı ve yüzde 15,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 90,8 oldu. Ankara 10 bin 231 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 516 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 13 konut ile Hakkari oldu.

Konut satışlarında 60 bin 219 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 azalarak 60 bin 219 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 47,3 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 501 konut satışı ve yüzde 15,8 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 4 bin 150 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 786 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 67 bin 108 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azalış göstererek 67 bin108 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 715 konut satışı ve yüzde 16 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53 oldu. Ankara 7 bin 218 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 599 konut satışı ile Antalya izledi.

Yabancılara 2018 yılı Eylül ayında 5 bin 615 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151,1 artarak 5 bin 615 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül 2018'de ilk sırayı bin 799 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla bin 38 konut satışı ile Antalya, 424 konut satışı ile Bursa, 386 konut satışı ile Ankara ve 333 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Eylül ayında Irak vatandaşları Türkiye'den bin 351 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 538 konut ile İran, 360 konut ile Kuveyt, 312 konut ile Suudi Arabistan ve 299 konut ile Almanya izledi.