Konut satışları tüm zamanların aylık rekoru kırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığının KDV ve tapu harcı indirimi desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ve KONUTDER'in de desteklediği, 31 Ekim'e kadar süren “Türkiye İçin Kazanç Vakti” kampanyası, konut piyasasına çok ciddi ivme kazandırarak konut satışlarını harekete geçirdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, konut satışlarında tüm zamanların aylık rekoru kırıldığını belirtti.

“Gayrimenkul sektörümüz çok ciddi fedakârlıkta bulundu”

Türkiye genelinde Ekim ayında 146 bin 536 adet konut satışı gerçekleştiğini ifade eden Elmas, “2017 yılının Ekim ayına göre yüzde 19, bir önceki ay olan Eylül ayına göre konut satışlarında yüzde 15 artış yaşandı. 2018 yılının Ekim ayı Türkiye ekonomi tarihinde en çok konut satılan ay olmuştur. Hazine ve Maliye Bakanlığının KDV ve tapu harcı indirimi desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ve KONUTDER'in de desteklediği, 31 Ekim'e kadar süren “Türkiye İçin Kazanç Vakti” kampanyası, konut piyasasına çok ciddi ivme kazandırarak konut satışlarını harekete geçirdi. Ekonomide yaşanan durgunluktan etkilenen konut piyasası, ciddi avantajlar sağlayan kampanyayı fırsat bilen alıcıların ve yatırımcıların ilgi göstermesiyle canlandı. Bu kampanyada gayrimenkul sektörümüz çok ciddi fedakârlıkta bulunmuştur. Vatandaşlarımızın bu kampanya dönemini çok iyi değerlendirdiğini görüyoruz. Ekim ayının kampanyanın son ayı olması, rekoru getiren bir diğer etken oldu. 120 ay, 0.98 firma vadeli kampanyada, artan inşaat maliyetlerinin fiyatlara yansıtılmamasının yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığımızın verdiği KDV ve tapu harcı indirimi bu büyük sonuca eriştirdi sektörü. Vergi indirimlerinin yıl sonuna kadar uzatılması ve enflasyonla mücadele kampanyası ile verilen yüzde 10 ilave indirim imkânı ve firmalarımızın cazip ödeme imkânlı kampanyaları konut satışlarını yıl sonuna kadar canlı tutacak ve yılı yeni bir rekorla kapatmamızı sağlayacaktır” dedi.

Vatandaşın konut kredisini bırakarak, daha uygun olan peşin ve senetli satışa yöneldiğini kaydeden Elmas, ”İpotekli satışlara baktığımızda da 8 bin 65 adet konut satışı ile 2017 yılının Ekim ayına göre yüzde 79 oranında azalış yaşandığını görüyoruz. Bunun en büyük sebebi konut kredi faiz oranlarının aylık ortalama yüzde 2,5 sınırında olması. Elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarak bankaların yapması gereken fedakârlığı, özveriyi gayrimenkul sektörü olarak bizler yaptık. Kendi oluşturduğumuz kişiye özel ödeme planları, peşin ve uygun faiz oranlarıyla senetli satışla konut alıcısına ve yatırımcısına finansmanı sağlamış olduk” diye konuştu.

“Sene sonuna kadar yabancıya satışta 6 milyar doları yakalayabiliriz”

Yabancıya konut satışında ise gayrimenkul sektörü olarak rekorlar kırmaya devam ediyoruz” diyen Elmas, "2018 yılı Ekim ayı konut satışı geçen yılın Ekim ayına göre yüzde 134 oranında artış ile 6 bin 276 adet olarak gerçekleşti. Yabancıya konut satışı vatandaşlık imkânının 250 bin dolara çekilmesi teşviki ile vites büyüttü ve 6 bin konut aylık satış rakamına ulaştı. Bu yıl 6 milyar doları yakalayacağız. Önümüzdeki yıl ise 10 milyar dolar döviz girdisini ülkemize kazandıracağımızı öngörüyoruz. Eximbank imkânlarından da sektörün faydalanması ve yurt dışı tanıtım organizasyonlarının geliştirilmesiyle yabancıya yönelik satışlar çok daha fazla artacaktır ”şeklinde konuştu.