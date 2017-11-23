Konut satışlarında Ekim ayında düşüş yaşandı

Türkiye genelinde konut satışları 2017 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 oranında azalarak 122 bin 882 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 906 konut satışı ve yüzde 17 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12 bin 130 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 7 bin 258 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 15 konut ile Ardahan ve 38 konut ile Şırnak oldu.

“Konut kredisi faiz oranları etkiliyor”

Satışlardaki bu ayki düşüşte, konut kredisi faiz oranlarının da etkili olduğunu değerlendiren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde, “Kredi oranlarının yüzde 1 seviyesinin üstüne seyretmesinin alıcılar için bir direnç noktası olduğunu değerlendiriyoruz. Bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satışlar yüzde 19.8 azaldı. Devlet bankalarının uygun kredi oranları piyasa faizlerine daha fazla dayanamadı. Bu durum kredi ile ev almak isteyenler için talebi yavaşlattı” dedi.

“Tapu harcı indirimi satışlarda etkiliydi”

Geçen ayki satış rakamlarının 140 bini geçmesi ile ilk defa rekor seviyesine ulaştığını, bu ayki satışlarda ise tapu harcı indirimin sona ermesi ile geçici bir durağanlık yaşandığını belirten Özelmacıklı “Tapu harçlarında yeni yılda bir artış yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Zaten birçok bölgede yüzde 50 seviyesinde artan emlak rayiç değerleri ile devletin tapu harcı gelirleri artış gösterecektir” dedi.

“Yabancılara satışta Suudi payı artıyor”

Ekim ayında yabancılara satışta 528 konut satın alan Suudi vatandaşlarının ilk sırada yer aldığını belirten Altın Emlak Genel Müdürü “Yabancılara satışta ve Suudilerin konut tercihlerinde İstanbul vazgeçilmez. Toplamda Ekim ayında yabancılara yapılan 2677 adet satışta, İstanbul’un payı 1321 adetle ilk sırada” dedi.