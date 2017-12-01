Konut sektörü İstanbul’da bin Arap yatırımcıyla buluşuyor

Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) desteğiyle, TurabExpo tarafından 6-8 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek buluşmada, aralarında sektörün önde gelen firmalarının da yer alacağı 30 konut üretici ile 100’e yakın inşaat ve yapı malzemesi üreticisi Arap ülkelerinden gelen bin yatırımcıyla buluşacak. Organizasyona firmaların yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, Bahreyn Ankara Büyükelçisi Yusuf Al-Abdulla, Suudi Arabistan Cevf Ticaret Odası Başkanı Majed Meadi K Alrawili ve Arap ülkelerinden bakanlar katılacak.

TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, eş zamanlı yapılacak Yapı İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri ile Gayrimenkul Proje Yatırım ve Finansman Fuarı’nın, Türk gayrimenkul sektörüne Arap ülkelerinde konut satış ve pazarlamasında, Arap ülkelerinde ya da Türkiye’de gayrimenkul projeleri geliştirmede iş birliği olanakları sağlayacağını kaydetti. Attar, organizasyonun sadece kayıtlı katılımcılara açık olacağını belirterek, “İnşaat, konut, gayrimenkul sektöründe Türk Arap işbirliklerini ve Türkiye’nin yabancıya konut satışını artıracak projeler geliştiriyoruz. İki gün sürecek fuar, ikili görüşmelere olanak sağlayacak. Ayrıca katılımcı şirketlerimiz web tabanlı sanal fuar aracılığı ile iletişimlerini ve iş bağlantılarını sürdürebilecek. TÜRAP bünyesinde oluşturulan 30 kişilik uzman avukat kadromuzla, Türkiyeli yatırımcılarımıza Arap ülkelerinde hukuk ve danışmanlık hizmeti vereceğiz. Şu an sayısı 20 olan ve 100’e ulaştırmayı hedeflediğimiz Emlak Yatırım Danışmanlık şubelerimizle Türk firmalarımıza konut satış ve pazarlama konularında da hizmet sunacağız” dedi.

Yabancıya konut satışını 10 kat artıracak formül

Arap yatırımcısının Türkiye gayrimenkul piyasasına ilgisinin devam ettiğine işaret eden Attar, 2017 3. Çeyrek verilerine göre Türkiye’den gayrimenkul alan 19 bin 99 yabancı sayısının yüzde 38’lik kısmı olan 7 bin 242’sinin Arap ülkeleri vatandaşları olduğunu kaydetti. Türkiye’nin yabancıya gayrimenkul satış potansiyelinin daha yüksek olduğuna vurgu yapan Attar, “Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri karışık. Arap ülkelerindeki karışıklıklar nedeniyle nitelikli Arap yatırımcı güvenli liman arayışında. Parası olan, Türkiye’den ev alayım kendi ülkemde sıkıntı olursa Türkiye’ye giderim anlayışında. Sıkıntı olmazsa da yatırım yapmış olurum düşüncesinde. Allah’ın emri Arap ülkelerindeki insanlar Türkiye’den ev alacak. Eğer doğru bir strateji, doğru bir ve güvenilir bir satış ve pazarlama faaliyeti sürdürülürse iddia ediyorum Türkiye’nin yabancıya konut satışı 10 kat artar, patlama yaşanır, 200 bini bulur” diye konuştu.

Arap yatırımcı marka ve güven arıyor

Bugüne kadar yürütülen yanlış çalışmalar nedeniyle Arap yatırımcısının Türkiye konut ve gayrimenkul pazarına ilişkin güven sorunu olduğuna işaret eden Sabuhi Attar, “Yabancıya satışın artırılması için en önemli faktör, markalaşma, uluslararası bir marka olabilmek ve marka bilinirliğini artırmak. Kimi Türk konut üreticilerinin Arap ülkelerinde merdiven altı, sokak emlakçıları üzerinden yürüttükleri satış pazarlama faaliyetleri, dolandırıcılığa kadar uzanan kimi sorunları beraberinde getirdi ve güven sarsıcı oldu. Bu konuda Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği olarak oluşturduğumuz TA Grubu aracılığı ile Türk firmalarıyla bu güveni yeniden inşa edebiliriz. Bu potansiyeli, Arap yatırımcılara ucuz ve kaliteli konut alternatifi sunan, İspanya, İtalya, ABD, İngiltere gibi ülkelere bırakmamalıyız” dedi.

Türk inşaatçısına Arap ülkelerinde fırsat var

Gerek devlet destekli altyapı yatırımları gerekse devlet destekli konut yatırımları açısından Arap ülkelerinin Türk yatırımcısına fırsatlar sunduğuna değinen Attar, “Artık Dubai, Katar, Kuveyt gibi ülkelerde konut üretimi açısından fazla bir iş yok. Nüfusu kalabalık olan ve konut açığı bulunan Mısır, Cezayir, Fas, Ürdün Irak konut üretimi açısından yatırım fırsatları sunuyor. Uluslararası gelişmeler ışığında, yakında Suriye pazarı açılacak. Tüm bu ülkeler, hem yerel ortaklarla konut üretme açısından, hem de yapı ve inşaat malzemesi ihracatı ile üretimi açısından yatırım olanakları sunuyor” diye konuştu.