Konyaspor-Başakşehir maçına Fenerbahçe damgası!

Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Konyaspor, Başakşehir'i konuk ederken karşılaşmaya kaleciler damga vurdu. 2 takımın kadrosunda bulunan 4 kaleci de Fenerbahçe'de forma giymişti.

Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Konyaspor, taraftarı önünde Başakşehir'i konuk ederken, iki takımın da ortak bir özelliği dikkat çekti. Konyaspor'un kalesini koruyan Serkan Kırıntılı, 2010-2013 yılları arasında Fenerbahçe forması giyerken, Başakşehir'in file bekçisi Mert Günok da Fenerbahçe altyapısından A takıma çıkıp, 2015 yılına kadar sarı-lacivertli ekibin formasını giydi.

Yedek kaleciler de Fenerbahçe'de oynadı

İlk 11'de sahaya çıkan Serkan Kırıntılı ve Mert Günok'un yanı sıra, Konyaspor ve Başakşehir'in yedek kulübesindeki kalecileri de Fenerbahçe'de forma giyen isimler oldu. Ertuğrul Taşkıran ve Volkan Babacan, sarı-lacivertli kulübün altyapısında forma giyip, daha sonra A takımda şans bulmuştu.