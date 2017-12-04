Konyaspor’a Alman hakem

Konyaspor’un Portekiz’in Vitoria Guimaraes takımıyla deplasmanda oynayacağı maçı, Alman Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetecek.

Konyaspor’un UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Portekiz ekibi Guimaraes ile karşılaşacağı müsabaka D. Afonso Henriques Stadyumu’nda 7 Aralık Perşembe günü oynanacak ve saat 23.05’te başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert‘in yardımcılıklarını Holger Henschel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Guido Kleve ise olacak.