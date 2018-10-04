Kooperatifler imar barışı ile iskanlı tapularına kavuşuyor

İmar barışıyla kooperatifler fesh olup bina yönetimine geçebiliyor ve kooperatif aidatları sona eriyor.

İmara, yönetmeliğe, projesine aykırılıkları nedeni ile iskan alamayan kooperatiflerin de imar barışından faydalanabildiğini belirten Tektaş İmar Barışı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, “Türkiye' de vatandaşların konut, işyeri ihtiyacını karşılamak amacı ile kurum, kuruluşlar ve vatandaşlar tarafından kurulmuş birçok konut & işyeri yapı kooperatifi bulunuyor. Bu yapı kooperatiflerinin günümüzdeki en önemli sorunları; kooperatif binalarının ilgili imara, yönetmeliğe, projesine aykırılıkları nedeni ile iskan alamamaları. Hak sahipleri, evleri ve işyerleri için kredili alım satım yapamıyor ve gayrimenkullerini değerinin altında satmak durumunda kalıyorlar. İmar barışıyla kooperatif üyeleri iskanlı tapularını alıyor; kooperatifler fesh olup bina yönetimine geçebiliyor ve kooperatif aidatları sona eriyor” dedi.

İmar barışı kooperatiften bina yönetimine geçişleri sağlıyor

İmar barışı başvurusu için gerekli tüm bilgilerin doğru, eksiksiz ve yerine uygun olarak belirlenmesi gerektiğinin altını çizen Çatalkaya, “Aksi halde iskan tapusu için çizilen projenin Yapı Kayıt Belgesi için yapılan ilk beyan ile uyumsuz olması halinde ciddi sorunlar ile karşılaşılabiliyorlar. Kanunda yapılan son düzenlemeler ile yanlış beyanda bulunan hak sahipleri artık bu beyanlarını düzeltebiliyor ve fazla ödemiş oldukları yapı kayıt bedellerini iade alabiliyor. Daha önce havuz, spor sahaları, istinat duvarları, dolgu alanları ile iskele, liman, tersane gibi deniz yapıları için imar barışına başvuruda bulunulamazken; hak sahipleri yapılan son düzenlemeler ile imar barışından yararlanabilecek. İmar affına başvurular Ekim ayının sonunda bitecek ancak ödemeler Aralık sonuna kadar devam edecek. Kanunda başvuru süresinin 1 yıl daha uzatılabileceği yazıyor. Biz de bu sürenin uzatılması gerektiğini düşünüyoruz. Yapı Kayıt Bedeli ödemeleri için uygun kredi imkanlarının sağlanması ile daha çok hak sahibi imar affından yararlanacaktır" dedi.

İmar barışının uzatılması ekonomiye katkı sağlar

İmar Barışı'na bugüne kadar 5 milyon 161 bin başvuru ve 3 milyar lira ödemenin olduğunu belirten Çatalkaya, “İmar Barışı'nda 13 milyon başvuru ve 50 milyar lira gelir bekleniyordu. Şu an hedeflenen başvuru sayısının yüzde 35'ine ulaşıldı ve 3 milyara liraya yakın bir gelir ekonomimize kazandırıldı. Bu rakamlar hedeflenen rakamların fazlasıyla altında gibi duruyor. Başvuru süresi bir yıl daha uzatılırsa hedeflenen rakamlara ulaşılabilir. Kanunun içerisinde de bir yıl uzatılabilir ibaresi bulunuyor. Başvuru süresinin uzatılması ekonomimize de katkı sağlayacak. Çok uzun geçirilen tatil dönemi, ekonomik durgunluk ve okul dönemi rakamların bu seviyede kalmasında etkili oldu” dedi.