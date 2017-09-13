Bayru, belediye ve hayvanseverlerin ortaklaşa bir çözüm üretmeleri gerektiğini söyledi.

Olay, Göktürk’te meydana geldi. Geçtiğimiz pazar gecesi arkadaşı ile birlikte yürüyen 17 yaşındaki Bora Bayru, her zaman kullandığı yoldan tekrar geçerken 3 köpeğin saldırısına uğradı. Arkadaşı olay yerinden koşarak uzaklaşırken, saldırgan köpeklerden biri Bora Bayru’nun bacağını ısırdı. Bacağında derin bir yara oluşan Bora Bayru’nun tedavisi devam ederken, 17 yaşındaki genç yaşadığı o korku dolu anları anlattı.

Kendisinin de köpek beslediğini ifade eden Bora Bayru, köpeklerin eziyet görmemesi ve insanların mağdur olmaması için belediyenin hayvanseverlerle ortaklaşa bir çözüm bulması gerektiğini belirtti.

“Acı çekiyorum”

Köpek saldırısından sonra günlük hayatında zorluklar yaşadığını belirten Bora Bayru, “Pazar gecesi köpek saldırısına uğradım, bacağımdan feci şekilde yaralandım. Bir araca havlamaya başladı köpek, daha sonra bize doğru gelmeye başladılar. Ben köpeklerin bir şey yapmayacağını tahmin ediyordum çünkü daha önce de oradan geçmiştim. Soğukkanlılıkla geçerken bir anda ayağımdan yakaladı köpek, kaçmaya başladım. Birkaç adım sonra tekrar yakaladı köpek ve yere düşürdü beni. Kuduz ve tetanos aşısı yapıldı bana, yaranın 4.5 santimetrelik bir açık oluşturduğunu söyledi doktor. Yatarken yön değiştirmekte çok zorlanıyorum. Acı çekiyorum” dedi.

“Belediye ve hayvanseverler ortaklaşa bir çözüm bulmalı”

Kendisi de köpek besleyen yaralı Bayru, “O köpeklerin saldıracağını düşünmüyordum. Şimdi de gidip o hayvanların canının alınmasını, eziyet edilmesini istemiyorum. Ben de köpek besleyen biriyim. Bu konuda hayvanseverler ve belediyenin ortaklaşa bir masaya oturup çözüm bulmaları gerekiyor. Benim başıma geldi, bir başkasının başına gelip daha kötü de olabilir. Ortak bir çalışma yapılırsa bu konuda iyi olur” ifadelerini kullandı.

“Bizim canımız yandı, kimsenin canı yanmasın”

Konuyla ilişkin konuşan anne Pınar Tokal, Bora’nın meydana gelen köpek saldırısından dolayı eğitim hayatının bir süre aksadığını dile getirdi. Anne Tokal, “Bizim canımız yandı, kimsenin canının yanmasını istemiyoruz. Belediye ve hayvanseverler olarak acilen toplanılması, ortak bir çözüm yolu üretilmesi gerekiyor” diye konuştu.