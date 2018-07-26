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26 Temmuz 2018 16:00

Köprü ve otoyollardan sağlanan gelir ilk 6 ayda 883 milyon TL’yi aştı

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ve otoyollardan 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde araçtan 883 milyon 930 bin 230 lira gelir sağlandı.

Köprü ve otoyollardan sağlanan gelir ilk 6 ayda 883 milyon TL’yi aştı

26 Temmuz 2018 16:00



Türkiye’de 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ve otoyollardan geçen 227 milyon 267 bin 710 araçtan 883 milyon 930 bin 230 lira gelir sağlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, Haziran ayında köprü ve otoyolları 41 milyon 544 bin 765 araç kullanırken, bu araçlardan 142 milyon 808 bin 238 lira gelir elde edildi.



İstanbul’da bulunan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden ilk 6 ayda geçen 58 milyon 861 bin 330 araçtan 240 milyon 739 bin 77 lira ücret alınırken, söz konusu dönemde otoyolları kullanan 168 milyon 406 bin 380 araçtan ise da 643 milyon 191 bin 153 lira gelir sağlandı.




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