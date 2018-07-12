Koray Güner, Genoa’da

Bu sezon Galatasaray’ın sözleşmesi yenilemediği için serbest oyuncu statüsünde olan Koray Günter’in yeni takımı belli oldu. Almanya doğumlu olan futbolcunun yeni rotası İtalya. Günter, Serie A ekiplerinden Genoa ile anlaştı. Genoa’nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Koray Günter ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Galatasaray’a 2013-2014 sezonunda Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’dan transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, 4 sezonda 50 maçta forma giydi ve bu süreçte gol ya da asistle skora katkı yapamadı.