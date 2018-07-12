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12 Temmuz 2018 14:48

Koray Güner, Genoa’da

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Koray Günter, Serie A ekiplerinden Genoa ile anlaştı.

Koray Güner, Genoa’da

12 Temmuz 2018 14:48


Bu sezon Galatasaray’ın sözleşmesi yenilemediği için serbest oyuncu statüsünde olan Koray Günter’in yeni takımı belli oldu. Almanya doğumlu olan futbolcunun yeni rotası İtalya. Günter, Serie A ekiplerinden Genoa ile anlaştı. Genoa’nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Koray Günter ile sözleşme imzalandığı belirtildi.


Galatasaray’a 2013-2014 sezonunda Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’dan transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, 4 sezonda 50 maçta forma giydi ve bu süreçte gol ya da asistle skora katkı yapamadı.




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