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24 Aralık 2017 21:05

Koray Günter, yedek kulübesinde sarı kart gördü

Galatasaray’ın Göztepe ile oynanan maçın 59.

Koray Günter, yedek kulübesinde sarı kart gördü

24 Aralık 2017 21:05

dakikasında yedek kulübesine doğru gelen topa sert bir şekilde vuran Koray Günter, sarı kart gördü.


Galatasaray ile Göztepe arasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Müsabakanın 59. dakikasında ceza sahası içindeki bir pozisyonda yerde kalan Yasin Öztekin penaltı bekledi. Pozisyona Galatasaray’ın yedek kulübesi de tepki gösterdi. Oyunun devamında yedek kulübesine gelen topa vuran sarı-kırmızılı futbolcu Koray Günter, karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.




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