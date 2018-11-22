Korkulan hastalığa giden yolun işaretleri

Mustafa Güveli, “Saklanan, kimseler tarafından bilmesi istenmeyen, en korkulan hastalık olan Şizofreni kişilerde utanmaya da neden oluyor” dedi.

Derin Psikiyatri'den Mustafa Güveli Şizofreni hastalığının belirtileri konusunda önemli bilgiler verdi.

“Şizofreni ve psikoz kavramı, kısaca kişinin gerçeklikle alakasını koparan akıl hastalıklarının genel adıdır” diyen Mustafa Güveli, “Psikozlar en basitinden birkaç gün süren kısa psikozlar ( Bir aydan az) ve bazen bir ömür boyu devam edebilen şizofreni yelpazesinde çok fazla sayıda hastalık ihtiva eder. Hayatımızın en büyük nimetlerinden biri şüphesiz akıldır. Aklımız sayesinde gerçekleri çarpıtmadan kavrar ve ona uygun sonuçlar çıkarırız. Şizofreninin de içinde bulunduğu psikozlar dediğimiz hastalıklarda kişilerin gerçeği değerlendirmesi bozulur. Toplumda görülme sıklığı %1 dir. Yani 100 kişiden biri şizofreni hastasıdır. Psikiyatrik hastalıklar içinde sıklığı olarak % 3-5 arasında değişen şizofreni yıllar boyunca insanların hem korktuğu hemde ilgi duyduğu bir hastalık olagelmiştir. Bunun nedeni gizemli bir yaşam ve normal davranışların ötesine gitmekte yatıyor sanırım” diye konuştu.

Mustafa Güveli, şizofreni belirtileri konusunda şunları kaydetti;

“Hezayanlar: Gerçeğin ötesinde kendi kafasında kurduğu şeyleri gerçeklermiş gibi değerlendirme. İkna için makul delillerle bile onları değiştirememe. Paranoid kıskançlık yada büyüklük hezeyanları gibi...

Varsanılar ( Halüsinasyonlar): Kulağına gaiblerden sesler gelmesi, gözüne kimsenin göremediği varlıkların görünmesi,burnuna kötü kokular gelmesi gibi...

Konuşma içeriğindeki gariplikler: Kelime salatası yada anlamın birbirinde kopup konuşmanın içeriğinde bir bütünlük olmaması durumu vardır.

Garip Davranış: Ortalık yere çişini yapma yada herkesin ortasında mastürbasyon yapmayı makul görme gibi ya da hiç hareket etmeden uzun süre kalma gibi...

Mimiklerde Gariplik: Kişinin yüzünde donuk bir duygu ifadesi varlığı, konuşmamam ya da kişinin herhangi bir olay karşısında duygu ifade edecek jest ve mimik göstermemesi.

Sayılan belirtilerin hepsinin bir şizofrende olması gerekmez. İlk ikisi var ise kişiye psikoz grubu hastalıklardan birisi var deriz. Bunlar içerinde süre ve hastalığın şiddeti şizofreni demek için gerekir. 6 aydan daha uzun bir süre psikoz belirtileri gösteren hastalara şizofreni diyebiliriz.

Alkol ve madde kullanımına bağlı psikozlar ve şizofreni bundan sonraki yıllarda sanırım daha fazla ortaya çıkacaktır. Şizofreninin tedavisinde yeni çıkan ilaçlar büyük ufuklar açmıştır. Bu ilaçların bazen yıllarca toplumdan kaçmış hastalara bile faydalı olduğu görülmektedir. Tedavide ilaçlar ilk sırada gelir. Bu hastalık için psikoterapilerin yeri neredeyse yok gibidir. Sosyal yardımlar ise toplumsal uyumun daha iyi olmasını sağlar. Böylece şizofreni hastalığının ortaya çıkardığı fiziksel ve sosyal yıkım çok daha uzun sürede ve daha az ortaya çıkar.”