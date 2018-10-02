Korunaklı yapılarda güvenlik açığı tehlikesi

Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, yerli kaynaklarla ürettikleri aşırı gerilim sönümleyici cihaz Trimbox hakkında bilgi verdi. Yurttaş, ”Güvenlik sistemleri elektrik ile beslenen sistemlerdir. Bir yapının trafosunu patlatarak, tüm güvenlik sistemlerine zarar verip devre dışı bırakılabilir. Bu durum şuan tüm güvenlik sistemlerinin açığı. Trafo patlaması gibi durumlarda, patlama kaynaklı sistemde aşırı gerilim oluşur. Ardından kamera sistemleri yanar ve kayıt işlemi gerçekleştirilemez. Elektronik kilitler devre dışı kalabilir, aydınlatma sistemleri zarar görüp tamamen karanlıkta kalınabilir. Ancak sisteme entegre edilen aşırı gerilim sönümleyici buna engel olur” dedi.

“Güç kaynağı ve jeneratör sistemleri zarar görebilir”

Güvenlik sistemlerinde mutlaka güç kaynağı kullanıldığını belirten Yurttaş:”Güç kaynakları, kesinti durumunda sisteme elektrik enerjisi verebilmek için mutlaka sisteme entegredir. Bu yüzden trafo patlaması durumunda ortaya çıkan aşırı gerilim sistemde ki güç kaynaklarını ve jenaretaörleri etki edebilir. Jeneratörlerin çalışmasını sağlayan elektronik kartlar yanabilir ve bu nedenle jeneratör devreye girmez. Jeneratör devreye girse bile kamera ve güvenlik sistemleri çalışamayacak ağır hasarlar alabilir. Trafo patlaması ciddi sonuçlar doğuran bir güvenlik açığına sebep olmaktadır. Bu durum sadece hapishaneler değil bankalar, kurumlar, karakollar ve tüm güvenlik sistemi gerektiren yerler için gerekli” ifade etti.

“Aselsan sistemlerine entegre etti”

Elektrikte meydana gelen voltaj darbeleri, aşırı gerilimler, yıldırım düşmesi ya da trafo patlaması gibi olumsuz durumların sınır güvenliğini sağlayan kameraların hasar almasına ve çalışmamasına neden olduğunu belirten Yurttaş, “Kameraların elektrik kaynaklı hasar alması, çalışmamasına ve güvenlik zafiyetine sebep oluyor, kameralar ise ekstra maliyet getiriyordu. 'Trimbox' markasıyla yerli ve milli olarak üretilen voltaj dengeleyici cihaz sınır güvenliğinde kullanılan bu kameraların sorunlarını ortadan kaldırdı. Aşırı gerilim durumlarında dahi kameralar zarar görmeden çalışmaya devam etti. Bunun üzerine Aselsan, sınır hattında, Doğu ve Güney Doğu bölgesinde kullandığı yüzlerce mobese kamerasına yerli üretim voltaj dengeleyici cihazı monte edilerek modernize edildi. Elde edilen başarının ardından voltaj dengeleyici cihaz Türkiye geneli mobese kameralarına monte edildi. Aşırı gerilimi ortadan kaldıran voltaj dengeleyici Trimbox, mobese kameralarını tam güvenli hale getirdiği için Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi'nde bulunan özel cihazlarda da kullanıldı” açıklamasını yaptı.